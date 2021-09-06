高雄辦醫材商洽會 媒合在地業者創千萬商機

高雄市經發局為協助在地醫材產業拓展市場，舉辦醫材商洽會暨工作坊，邀請台大醫院、優植美、中華牙技師全聯會等16個單位，並招募9家在地業者展示產品，估將促成千萬元商機。

高雄市經濟發展局昨天在南科高雄園區舉辦醫材商洽會暨工作坊，副局長高鎮遠指出，橋頭科學園區日前通過環評，南科高雄園區目前形成牙科、骨科等醫材產業聚落，盼透過商洽會暨工作坊，強化國內牙科臨床醫師、業者對國產醫材產品信賴度，建立深度合作關係。

南科管理局長蘇振綱表示，南科除了半導體產業發展受到關注外，生醫產業在金屬中心及業界的加持下也都有不錯成績，去年營業額首度突破125億元，未來將繼續成長，歡迎大家踴躍投資，讓高雄生醫產業能繼續發光發熱。

商洽會以牙科醫材為主，讓業者直接與醫師面對面洽談打開商機，下午則安排參觀智慧生醫旗艦館，實際體驗在地業者研發實力，包括手術導航系統、水雷射治療儀及牙科手機等產品。

優植美口腔健康集團執行長蔡政峰指出，優植美投資2億在高雄打造數位化科技牙科診所，使用在地醫材及醫療設備，廠商就近提供售後服務，宛如前店後廠，能提供最快速且優質的服務，商機至少千萬元。

高鎮遠說，感謝大家看好高雄、投資高雄，相信未來在產官學研一起努力下，台灣醫材生態系會日益完整。