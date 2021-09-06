屏東第七期大店長結訓27名青創生力軍 疫勢逆轉

屏東縣政府為支持青年勇敢做大夢，連續7年開辦「大店長基礎營運班」今舉行第七期結訓典禮，縣長潘孟安頒發結訓證書給符合資格之27名學員，鼓勵這群青創生力軍，扎實的蹲點再跳高、展現青年續航力，運用在地DNA、經營管理撇步擴大事業版圖，打造專屬的屏東品牌。

第七期學員邵莉梅來自四川成都，來台落腳屏東與夫家共創「豐水產」，她先加入縣府開辦農業大學，找到發展方向，她有獸醫、飼料檢驗、水生物防治、國際貿易等專業證照，期待能擴大事業版圖報名大店長課程歷經8周順利結訓，期許自己能運用所學將事業拓出新的商機。

此次課程因疫情停課，但仍不減大店長們的鬥志，疫情期間運用數位工具開啟線上交流，陸續安排成本、稅務、紓困的線上學習課程課程，大店長聯盟成員經常在深夜時刻相互取暖、交流分享抗疫小撇步，支撐夥伴們在疫勢逆轉，維持續航力。

疫情降級解封後，縣府與大店長聯盟齊力復課，短短2周完成復課、講師溝通等並順利完整傳授營運七策的系列課程，今天結訓。

疫情衝擊經營餐飲、觀光旅遊、休閒產業、宴席產業成為重災戶，保有企業文化使命的大店長們腳步從未停下，研究到三更半夜仍不罷休，透過不斷的討論分享、相互學習取經，衍伸出許多新的品牌，不同以往的商業模式，也驗證大店長課程足以強化企業體質的實力。

第七期的學員吳志豪創辦南邊61-6咖啡，因疫情停止內用，餐廳一夕之間休眠數日，為讓員工足以安家先開啟防疫便當製作，考量店面地處偏遠，為攬客推展外送咖啡甜食、冷凍咖啡膠囊全新營運模式；同為第七期學員台灣潛水的創辦人陳琦恩及嶼者行澗的林家豪都從事戶外休閒產業，因疫情忍痛取消所有的戶外體驗課程、收入瞬零，轉念趁勢整頓裝備、調整營運規劃並將課程所學進行內部員工訓練，蓄足能量待「戰疫」後整裝再出發。