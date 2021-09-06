屏東霧台櫻花王凋零 分出樹苗已長成櫻花道

屏東霧台鄉「櫻花王」每年吸引遊客上山賞櫻，不幸在年初呈現枯死狀態，鄉公所表示，「櫻花王」要救回很難，但公所近年將它的苗植成櫻花步道，明年遊客賞櫻會有驚豔。

「櫻花王」約有60年的樹齡，長在家戶的中庭，因樹冠龐大，每年盛開時，美麗的景象，總是吸引遊客上山爭賭拍照，也是霧台鄉近幾年櫻花季重要的觀光資源。

但是，「櫻花王」最近已呈現枯死狀態，整棵樹沒有葉子且枯黑，鄉公所觀光課長包清惠表示，3年前，就發現「櫻花王」開的花變少，當時有請樹醫生診斷，做了修剪、疏枝的處理，今年初花季後，原本櫻花樹應該長綠葉，但「櫻花王」卻連一片葉子都沒有，而且整棵樹枯黑。

包清惠說，由於「櫻花王」在私人土地上，對於地主管理「櫻花王」的作為，鄉公所不介入，但有鄉民反映「櫻花王」似乎枯死，於是公所再請樹醫生診斷，樹醫生認為「要救回來很難」，只能修枝看看，保留1、2枝樹枝，很難再恢復往日榮景。

包清惠說，遊客不要失望，近幾年，在屏東縣政府等單位協助下，鄉公所不斷種植新的櫻花樹，至少已有約5000多株的山櫻花，而且有不少都是「櫻花王」分枝的樹苗，雖然明年可能看不到櫻花王的榮景，但它的孩子近幾年已長成，也都已能在花季開花。

鄉長杜正吉表示，鄉公所分別在台24線40K往井步山及45K往阿禮部落，打造櫻花步道，部落裡還有被稱為「櫻花公主」、「櫻花王子」的櫻花，明年春節期間的「霧台櫻花季」還是會舉辦；明年櫻花季會很精彩，很不一樣，會讓遊客驚豔。