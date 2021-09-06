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為橋頭科學園區用水做準備 立委督促岡橋再生水廠進度

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄橋頭岡橋汙水廠未來將會立體化設置再生水廠，減少土地成本支出。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄橋頭岡橋汙水廠未來將會立體化設置再生水廠，減少土地成本支出。圖／立委邱志偉服務處提供

蔡英文總統周末到鳳山視察水資源中心時，提及「北高雄正在規畫興建的2座再生水廠，相信行政院將會給予最大的支持」，對此，立委邱志偉表示，將於立法院新會期上，要求行政院加快進度，助岡橋再生水廠提早完工，以供應未來橋頭科學園區的用水需求。

台灣上半年歷經缺水危機，讓工業、民生及農業用水問題受到考驗，為因應台灣產業普遍面臨的五缺問題，邱志偉指出，已要求科技部對橋科需求進行通盤檢討，也請營建署及水利局評估將岡橋汙水處理場升級為岡橋再生水廠，以再生水補充科學園區工業用水需求，減緩製造業與民生及農業用水競爭水資源的情況。

岡橋再生水廠預計立體化興建於汙水廠中，減低土地成本支出，經邱志偉爭取，營建署於去年11月同意補助高雄市政府水利局1100萬元規畫設計經費，初估興建總額約21億元，預計將分兩期完成，完工後可日產2萬噸再生水，達橋科預估用水量的3成。

邱志偉說，立院新會期即將開議，他會持續追蹤中岡橋再生水廠的議題，也會要求行政院要加快期程，讓原定2026年底完工的再生水廠提早完工，即早供應再生水給廠商使用。

他還說，再生水廠的主要水源是民生汙水，市府水利局也持續增加岡山橋頭地區的地下汙水管的接管率，讓再生水來源不虞匱乏，後續也會請營建署擴大補助以利提升接管率，讓水資源的利用更有效率。

高雄橋頭岡橋汙水廠未來將會立體化設置再生水廠，減少土地成本支出。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄橋頭岡橋汙水廠未來將會立體化設置再生水廠，減少土地成本支出。圖／立委邱志偉服務處提供

行政院 水資源 岡山

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