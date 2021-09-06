高市鹽埕區易淹水 市府：七賢抽水站設備更新備戰
高雄市鹽埕區因地勢低窪，常有遇大雨就積、淹水的狀況，尤其是府北里、七賢二路、大公路都是易淹水地區。去年高雄市長陳其邁也親自勘察鹽埕狀況，今天高雄市水利局公布，目前已獲內政部營建署同意補助3600萬元，其中市府自籌792萬元，將更新七賢抽水站設備。
水利局表示，鹽埕區屬低漥地區，箱涵排水均受愛河潮汐影響，無法重力排出，須依賴鹽埕區內七賢、新樂、大義及南北大溝等四處抽水站進行抽排作業。
七賢抽水站設備功能提升工程，改善經費包含老舊發電機設備更新及新增小型沉水式抽水機，總抽水量每秒7噸提升至每秒9.6噸，其中新設小型抽水機組可降低該抽水站起抽水位，並於豪大雨來臨前或局部瞬間短時強降雨發生時，啟動預抽機制以排空降低市區箱涵水位。
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