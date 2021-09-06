快訊

郭台銘：首批「客製化標籤」BNT疫苗有望中秋節到貨

該不該有疫苗通行證？ 沒打疫苗恐成次等公民？

高市鹽埕區易淹水 市府：七賢抽水站設備更新備戰

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市七賢抽水站進行設備更新。圖／高雄市水利局提供
高雄市七賢抽水站進行設備更新。圖／高雄市水利局提供

高雄市鹽埕區因地勢低窪，常有遇大雨就積、淹水的狀況，尤其是府北里、七賢二路、大公路都是易淹水地區。去年高雄市長陳其邁也親自勘察鹽埕狀況，今天高雄市水利局公布，目前已獲內政部營建署同意補助3600萬元，其中市府自籌792萬元，將更新七賢抽水站設備。

水利局表示，鹽埕區屬低漥地區，箱涵排水均受愛河潮汐影響，無法重力排出，須依賴鹽埕區內七賢、新樂、大義及南北大溝等四處抽水站進行抽排作業。

七賢抽水站設備功能提升工程，改善經費包含老舊發電機設備更新及新增小型沉水式抽水機，總抽水量每秒7噸提升至每秒9.6噸，其中新設小型抽水機組可降低該抽水站起抽水位，並於豪大雨來臨前或局部瞬間短時強降雨發生時，啟動預抽機制以排空降低市區箱涵水位。

高雄市七賢抽水站進行設備更新。圖／高雄市水利局提供
高雄市七賢抽水站進行設備更新。圖／高雄市水利局提供

高雄市 淹水 愛河

延伸閱讀

建業戲村遊展現眷村活力 高市文化局將規畫新住戶評選

影／高市旗山老街虎頭蜂窩怕怕！農業局讓籃球大蜂巢失作用

高市中秋庇護好物園遊會 勞工局送出機車等大獎

高市早苗獲足夠支持 可參選日本自民黨黨魁

相關新聞

高市鹽埕區易淹水 市府：七賢抽水站設備更新備戰

高雄市鹽埕區因地勢低窪，常有遇大雨就積、淹水的狀況，尤其是府北里、七賢二路、大公路都是易淹水地區。去年高雄市長陳其邁也親...

建業戲村遊展現眷村活力 高市文化局將規畫新住戶評選

高雄市左營區建業新村透過市府以住代護政策，陸續媒合50多戶人家成為新一代眷村人，也吸引不少藝術家、文創工作者到眷村揮灑熱...

屏東霧台櫻花王生病了 鄉長：恐難再透過人為方式復甦

屏東縣霧台鄉「櫻花王」幾乎是每年春節旅人必追賞櫻景點，粉紅色櫻花開滿枝頭，宛如粉紅巨傘櫻花怒放，未來恐怕再也看不到了。霧...

國道7號 小港、前鎮居民等10年

國道7號談了10年，高雄小港、前鎮居民仍在等。為解決國一高雄段壅塞，兼顧高雄港貨櫃運輸等需求，高公局101年起規畫國7興...

建業戲村遊 感受眷村居民人情味

高雄市左營區建業新村透過市府以住代護政策，陸續媒合50多戶人家成為新一代眷村人，也吸引不少藝術家、文創工作者到眷村揮灑熱...

追思前董座 高醫大展場飄玉蘭香

高雄醫學大學前董事長陳田植8月23日過世，享壽90歲。校方昨起一連3天在大講堂設置「暖暖謙沖 朗朗千風：陳田植老董事長追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。