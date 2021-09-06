建業戲村遊展現眷村活力 高市文化局將規畫新住戶評選

高雄市左營區建業新村透過市府以住代護政策，陸續媒合50多戶人家成為新一代眷村人，也吸引不少藝術家、文創工作者到眷村揮灑熱情；昨天更開放，建業新村串門子，敞開紅色懷舊鐵門迎賓，展現眷村文化的活力。市府文化局規畫，今年底或明年初完成新住戶評選，也會讓原住戶有機會參與評選。

建業新村連2天舉辦「建業戲村遊」，開放27處眷戶讓民眾走逛、探索，聽居民分享住眷村房子樂趣、夢想。潘姓住戶說，紅色大門、前後庭院、茂盛樹木等，是眷村生活重要元素，想擁有靜謐卻不失溫度的生活空間，是不少人嚮往住眷村的動機。

52歲翁國嵩走進眷村是為了陪妻子重溫兒時記憶，入住第4年，他說，眷村生活讓他安定思緒，帶給他許多創作靈感與想像，屋內擺滿東西方神怪、精靈與聖像等主題作品，洋溢藝術氣息。

對古蹟、古厝有熱情的李欣晏，對建業新村一見鍾情，她將老屋空間與攝影、平面設計工作相結合；她說，進駐眷村的創作者煞費苦心，想讓更多人認識也延續眷村文化。

同為建業新村第一期的陳曉瑞曾是眷村三代，因國軍老舊眷村改建政策搬離，以住代護方案，讓她有機會感受眷村生活。陳曉瑞說，第一期入住眷村的住戶都花不少心思修繕房屋，若未來要離開，希望能成為維護老屋典範，也盼接手者延續維護老屋的初心。