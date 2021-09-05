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高市中秋庇護好物園遊會 勞工局送出機車等大獎
高雄市勞工局在漢神巨蛋廣場舉行「庇護好物在這裡 滿額讓愛再+1」抽獎園遊會，現場有11家庇護工場販售品質精緻的商品，勞工局並頒感謝獎盃給連續6年訂購庇護禮盒的長興材料工業公司，與連續3年訂購的台糖高雄區處聯合職工福利委員會等12家企業團體，感謝對身障勞工及庇護商品的支持與關懷。局長周登春並頒獎給4家評鑑優等的庇護工場，鼓勵庇護工場造褔更多身心障礙朋友。
周登春感謝大家對庇護工場的支持，肯定各家庇護工場努力用心經營，挺過疫情風暴。目前高雄市有11家庇護工場，提供152名身心障礙朋友工作機會，營業類型多樣，在多元經營的模式下，除協助提升身心障礙就業者合適的工作技能外，更注重產品安全與衛生，所製作的秋節禮盒不僅美味，原料也安全、健康，請民眾發揮愛心繼續支持庇護工場。
身障歌手張哲瑞、朱萬花與恆光樂團，帶來精彩的歌唱與樂器演奏。現場最受囑目期待的是摸彩活動，只要民眾在3個月內購買庇護工場商品滿300元，就可獲得1張摸彩券，買愈多、中獎機會愈高，總計有1萬多張摸彩券參與抽獎。獎品包括最大獎機車、二獎QQ按摩椅、三獎Switch遊戲機，及雙人觀景房住宿券、藍芽耳機、商品卡等40個獎項，都在現場抽出。
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