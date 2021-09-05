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高雄開發多元水源 給水廠停電、川濁度增也不怕

中央社 / 高雄5日電

高屏攔河堰因集水區下雨，導致濁度增高，取水量減少，日前台電進行電線下地工程，又造成給水廠短暫停電，無法供水；台水七區處調度南化水庫、伏流水等水源，讓高雄穩定供水無虞。

根據南水局資料顯示，截至今天下午1時，高屏溪攔河堰的河川流量為每秒203.9立方公尺，但集水區六龜、旗山等高雄山區，近日仍時有陣雨，導致河道濁度高達3000NTU。

台水七區處說，濁度影響取水，若濁度低、不影響淨水處理時，取水量可達100到110萬噸，但高屏堰目前取水量為每秒4.74立方公尺，換算僅約40多萬噸。

此外，台電近日進行上寮到復興線輸電線路下地工程，導致高雄給水廠8月31日及9月4日分別停電4小時和9小時，連帶影響5大給水廠供水；同時台水七區處也進行攔河堰抽水站高低壓設備檢驗，高屏堰因此1天停抽原水40萬噸。

但即使如此，台水七區處仍維持高雄民生、工業每日約150萬噸正常供水。台水七區處表示，除了南化連通管持續每日支援40萬噸原水，同時增量溪埔、大泉、竹寮、會結等伏流水，並透支澄清湖、鳳山水庫挹注原水缺口，各水源無縫接軌。

另高市府也推動再生水廠建設工程，預計共設置4座再生水廠，包括已完工營運的鳳山水資源中心，興建中的臨海水資源中心，及規劃中的橋頭再生水廠、楠梓再生水廠，為高雄拓展新水源，穩定供應產業用水。

南化水庫 停電 台電

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