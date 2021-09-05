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國道7號蓋不蓋？ 高雄人等了10年

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

國道7號談了10年，高雄市小港、前鎮居民仍在等。為了解決國道一號高雄段長年壅塞，以及疏通高雄港貨櫃運輸，高公局從101年起規畫國7高速公路，全長23公里。每到高雄市議會質詢時不分藍綠都會有議員問起國道7號進度，市議員李順進在上個定期會期就要市長陳其邁加緊腳步，給居民一條安心家的路。

國道7號規畫經過臨海工業區、鳳山丘陵，最後在仁武銜接國道10號。但也引發環保團體反對，質疑國道七號未來將作為臨海工業區重要幹道，柴油車進出將導致沿線居民飽受空污、破壞自然生態。

李順進表示，未來高雄港7貨櫃完工啟用，貨櫃車將增加至410輛，為6貨櫃141輛的3倍。現小港地區上下班時間已經塞爆了，民眾希望貨櫃車遠離市區道路，才能有安全回家的路。

國道7號規畫沿線設置南星端、林園、臨海、大坪頂、小港、大寮系統、鳳寮、鳥松、仁武系統等9處交流道。

在小港、前鎮區跑業務的李先生表示，自己是開車族，上下班時間都是跟大車擠在一起，看機車騎士更危險，貨櫃車常有視線死角，一不注意機車族就會處在危險當中。

市議員陳致中認為，政府的重大建設案不宜懸而未決，如果環評確認國7不可蓋，那政府也要告訴民眾替代方案。目前小港、前鎮區的居民都還在期待國7興建能解決市區交通問題，另外陳致中也提醒，國7的興建也要考量大林蒲遷村進度，「不要造成國7建好了，但大林蒲居民還住在原址，這樣空氣汙染更嚴重，對居民的傷害更大。」

市議員陳麗娜也支持國7的興建，她表示，地方上最常看到的就是貨櫃車載化學物品、鐵捲等危險物品，但在市區路段掉落或貨車拋錨，這樣都對周遭民眾與用路人的生命造成威脅。陳麗娜表示，野鳥協會等環保團體也曾跟她陳情國7會破壞動植物棲息地，但必須在開發與保育之間取得平衡，把傷害降到最低。

國道 高雄港

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