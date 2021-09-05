台東最美星空音樂會阿爆開唱 500人同賞星

「台東最美星空音樂會」今年度首場表演昨天晚間在杉原海水浴場登場，由金曲歌手阿爆領軍演出，吸引約500人到場欣賞，伴著音樂與浪濤，讓人緩解疫情下的緊繃和壓力。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期的「台東最美星空音樂會」昨晚正式重啟，於9、10月接連舉辦7場次，首場星空音樂會的地點選在杉原海灣，縣府特別邀請附近莿桐部落居民一起參加。

出席音樂會的縣長饒慶鈴表示，天然純淨無污染、無光害的環境，讓台東擁有台灣少見的銀河星空；縣府推廣的「慢經濟」就是要分享這種台東人習以為常的日常，把在地文化與生活型態驕傲地介紹出去。

為了守護這片星空，今年的最美星空音樂會將向BSI英國標準協會申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，希望藉由導入認證，取得社會、經濟、生態環境的平衡，降低辦理活動對環境造成的衝擊，打造台東永續觀光。

饒慶鈴指出，今年8月24日重新開放的杉原海水浴場不僅成為鄉親戲水的最佳場域，也兌現縣府去年底「還山、還海於民」的承諾。此次結合台東最美星空音樂會，璀璨星空照映海面，搭配音樂與浪漫氛圍，讓民眾享受東海岸「閃閃發光之地」的美景。

原民創作歌手曾妮Dremedreman、真愛Makav與阿爆帶來精彩演出，讓現場觀眾陶醉不已。來自高雄的吳姓民眾說，因為疫情很久沒有出門，這次來到台東，與都市截然不同的慢生活氛圍，覺得非常紓壓。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年7場「台東最美星空音樂會」連續6週不間斷，第2場於9月10日在海端鄉布農族文化館登場，將由今年金曲獎最佳演唱組合獎的「尋人啟事」領銜；第3場9月11日於延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區，由曾入圍傳藝金曲獎的「親愛愛樂弦樂團」展現音樂生命力。

由於目前仍在疫情2級警戒，民眾入場須量測體溫、實聯制登記、全程戴口罩並保持社交距離。活動取消星空市集，現場全面禁止飲食，並遵循中央流行疫情指揮中心指引，落實防疫措施，讓民眾安心追「星」。