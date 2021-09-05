你有重複繳停車費嗎？ 高市交通局將寄退費通知書

高雄市的車主請注意，您有重複繳停車費的困擾嗎？高雄市交通局將於9月起針對重複繳費的車主陸續寄送退費通知書，民眾可依通知書申請退費。交通局也表示，民眾可多多利用App行動支付繳停車費，此管道為即繳即銷，可避免重複繳費狀況。

交通局為簡化路邊停車費繳費手續，目前已與7家App業者合作代收，包括LinePay、歐付寶、friDay錢包、Pi錢包、街口支付、車麻吉與OnePaid萬付通等。交通局表示，App繳費24小時都可線上繳款，在防疫期間更能避免民眾拿著紙本至超商、銀行繳款時有接觸。因超商臨櫃繳費會有2至3天的銷帳傳檔時間差，部分民眾以為未繳費又繳了一次，造成重複繳款情形。

汽車駕駛李先生表示，這半年採App繳停車費真的方便很多，不用再留大量停車費紙本、收據，設定信用卡自動扣款後不用擔心逾期未繳、重複繳費的狀況。

交通局也呼籲，民眾採取單一管道繳費就好，或多利用App行動支付，透過約定車號，設定付款方式，停車後就能收到App推播就能輕鬆繳費。