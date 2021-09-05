東引星空週 美學推廣匯聚地方能量

東引星空週活動由登島廣播劇、攝影展、小島市集、劇場表演等系列活動，為東引注入能量，號召青年前往東引參與、返鄉貢獻所能。

活動策展人蔡沛原表示，去年參與北竿大坵暗空之夜活動後，鹹味島合作社希望結合暗空理念與美學教育，在東引舉辦展演活動。

對離島居民而言，參與藝術休閒活動機會較少。蔡沛原表示，鹹味島合作社50%營收投入當地美學教育推廣活動，並開放當地居民免費參與，提供美學活動，邀請台灣劇場團隊前來表演，使地方鄉親有機會共享美學。

鹹味島合作社由東引在地青年組成，透過舉辦活動讓島嶼動起來，表現島嶼讓青年發揮自身所長，回到家鄉服務，為東引帶來能量。蔡沛原表示，感謝東引鄉公所支持，協調東引指揮部、海巡隊、陳雪生立委辦公室、馬祖國家風景管理處協助活動。

東引星空週系列活動以登島小驚喜廣播劇揭幕，在台從事配音工作的東引青年謝寧，返鄉擔任廣播劇場播音者。在東引全島路燈熄滅後，鄉公所廣播講述青年告別島嶼的故事，並搭配馬祖人耳熟能詳的母語童謠，指引民眾欣賞暗夜星空，最後在船隻的鳴笛聲中落幕。

蔡沛原表示，籌辦相關活動不易，東引軍民一家的合作為團隊帶來能量。首場看似簡單的島嶼聲音劇場，熄燈時動員30多名軍方人力在島上各處尋找路燈開關，並約好時間共同熄燈，才成就引發民眾共鳴的表演。

東引鄉公所林德建表示，青年注入為地方發展契機，30年前繁榮過的中路老街，因市集活動重新擁有生機。東引鄉公所在和年輕人合作，感受到創意夢想，也鼓勵東引各地青年能夠返鄉為家鄉盡一分心力。

連江縣副縣長王忠銘表示，透過系列活動感受馬祖年輕人的活力，不僅東引青年返鄉貢獻，為地方注入創意泉源，各島青年也參與活動，感受到馬祖的活力。

暗空生活賦予人類反思光害、新生活方式。台灣暗空協會理事長林正修表示，馬祖過去有燈火管制，克服歷史，轉化暗空活動為地區帶來創意、觀光商業，也讓馬祖自我詮釋暗空發展，代替台灣發聲。