不忍殺生拒摘虎頭蜂窩 警方以社維法處辦嘆：太為難

高雄旗山老街出現虎頭蜂窩，因店家不忍「殺生」，以致農業局委外摘除蜂窩人員跑了三趟無法順利移除，最後將虎頭蜂視為「危險動物」，勉強援用社會秩維護法第70條，請求警方處置，卻為難了警方。

旗山警分局查閱全國簡易法庭資料，有關畜養危險動物簡易案件判決，迄今年9月4日為止共27件，與蜜蜂有關案件3件、裁罰1件。

這次旗山老街店家涉養虎頭蜂一案，農業局認為可援用社維法處置，但旗山警分局則認為，社維法並無「摘除蜂窩」這項，由警方依社維法處置，恐怕亦不適宜。

據「社會秩序維護」第70條，若有「畜養危險動物，影響鄰居安全者」、「畜養危險動物，出入有人所在的道路、建築物或其他場所者」及「驅使或縱容動物嚇人者」三項行為，即可處3日以下拘留或1萬2千元罰款。

但警方認為，法條中「危險動物」一詞並無立法解釋，按其意旨，是泛指具有傷人習性的動物而言。至於是否影響鄰居安全，應視畜養的場所、欄舍等安全設備予以認定。

這個案子蜂窩地點在店家內，虎頭蜂築巢屬農業局業管權責，應負責移除，才能預防或排除可能的危害，且此案是虎頭蜂自己來築巢，不是店家飼養，其實也不適用社會秩序維護法。