嘉義東石水中古厝「雲間閃電」倒影 攝影師捕捉雷神索爾現身

嘉義縣沿海東石鄉三塊厝有間廢棄老房屋，因地層下陷被廣大水域包圍，水中屋倒影夢幻美景，吸引各地攝影師，前來朝聖取景，被形容是「失落的人間秘境」；最近午後常有雷陣雨，天候變化大，專業攝影師楊仁教日前遇雷雨，耐心守候，總算幸運拍到夜間水中古厝雲間閃電(水中倒影閃電)，有如電影雷神索爾現身。

「我現在只差水中古厝銀河美景照了！」楊仁教說，他拍水中古厝各時段各季節美景，為拍水中倒影閃電自然美景，遇雷雨天觀察守候，直到2日傍晚6點57分，抓住機會，閃電有雲間閃電及對地閃電，前者閃電在雲間不停放閃，後者雷電對地會劈很危險。

當時雲間閃電放電20多次，他一直等，不死心，直到快到7點，突然天空雲間一道閃電，他拿專業相機趕緊抓住瞬間，按下快門，拍下水中古厝雲間閃電倒影，他也曾拍過水中屋「天空破大洞」雨瀑壯觀奇景。

楊仁教說，水中屋這裡雲朵變化與水中倒影看了舒服！空曠又寧靜，每天天空變化都不一樣！可說是西部拍日出日落最美地點，「水中屋」坐東朝西，為避免逆光影響拍照效果，建議拍攝中午1點以後拍照，下午點拍照最佳，尤其黃昏在晚霞映照下，兼具浪漫故事性，守候再久拍攝也值得。

楊仁教是專業攝影老師，曾在台中、高雄教課，還專門帶國外攝影團，受疫情影響，現在有多餘時間背相機拍攝美景，貼臉書與親朋好友及網友分享，讓親友網友們大飽眼福。