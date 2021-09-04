不忍殺生虎頭蜂遭議 農業局籲不移除恐違法

一般民眾是否可居家養蜂？高雄市農業局植物防疫生態保育科表示，蜜蜂是大自然重要的媒介，但在市區住家飼養攻擊性極強的虎頭蜂，恐會危及他人安全，並不贊同。近日旗山老街一戶店家因主張虎頭蜂窩屬「私人財產」引發爭議，農政單位未經同意不能強制移除，但飼主若不處置，仍恐違反社會秩序維護法，可處3天以下拘留或新台1萬2000元以下罰鍰。

高雄市農業局植物防疫及生態保育科長張韻萍表示，市區養蜜蜂遭舉報，過去一年僅1、2件零星個案，把虎頭蜂養在家裡這件事是第一次聽說，令人匪夷所思。

她表示，蜜蜂是生態重要的一環，自然界本來就有多樣性及互相牽制的能力，天生地養的物重只要不干擾人類，按理是不必移除蜂窩，但因這次引發爭議的虎頭蜂是養在市區，且有攻擊性，蜂群一旦感覺被騷擾，攻擊蜂群起衝出螫人，就十分危險。

據旗山老街的店主表示，虎頭蜂是自己飛來築巢，他們因不忍殺生，因此不同意摘除，但既然鄰人有異議，他們同意明天摘除。

農業局表示，基於農業局的立場，摘除蜂窩是為民服務，若當時人主張是私人財產，農業局是沒有法源可強制處置，但顧及其他人安全，則可援用社會秩序維護法第70條處理。

張韻萍表示，民眾如發現虎頭蜂窩，應打1999專線請求專業處理，並快速遠離，千萬別自行移除，以免釀成危險。