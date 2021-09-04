蘇揆視察台糖循環豬廠 盼帶頭示範「化腐朽為神奇」

非洲豬瘟兵臨城下，行政院長蘇貞昌關心各階防疫情形，今天視察台糖設在屏東縣長治鄉的東海豐農業循環園區，這是全球首家取得國際認證的循環經濟模式畜牧園區，他參觀園區密閉式負壓水簾豬舍，具控溫、控濕、控臭和控疫病的優點，期勉台糖能以自身「化腐朽為神奇」的方法和經驗，帶領養豬產業防疫升級，台糖為國營企業，更應該帶頭示範。

台糖人員說明，東海豐農業循環園區以密閉式負壓水簾畜舍取代傳統開放豬舍，並導入沼氣發電系統，將生產過程中產生的廢棄物有效利用，且全程密閉以防止異味逸散，同時也協助鄰近養豬業者和果農處理豬糞尿及廢果皮渣；此外台糖重視動物福利，引進IoT（物聯網）環境控制科技，讓豬隻在安全舒適的環境中快樂長大。

東海豐農業循環園區是台糖依產業創新政策的「新農業」與「循環經濟」改建而成的循環豬場，且是全球首家取得國際認證的循環經濟模式畜牧園區；園區更將導入青農合作計畫，讓合作夥伴安居樂業，並肩負起環境教育責任，推廣永續的循環經濟，好與周邊環境形成「生產、生活、生態」三生一體的多元環境。

蘇貞昌肯定台糖配合國家政策，帶頭打造零廢棄、零排放、零事故的綠能示範園區，也期勉台糖加速辦理豬場改建計畫，「對的事情，就要快快做！」，這樣地方才能放心配合其他豬場改建計畫，以帶動台灣養豬產業提升競爭力，引領產業邁向永續發展。

蘇貞昌表示，丹麥、西班牙都進口豬肉到台灣，除非台灣不養豬，不吃豬肉，否則養豬一定要沒有任何的疑慮，台糖要下定決心做好養豬，並且與地方充分溝通，讓社區充分了解台糖養豬目前「化腐朽為神奇」的方法。