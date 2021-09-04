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高鐵屏東站特定區動起來 蘇貞昌：將成屏東新都心

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌今天視察屏東高鐵站特區屏東科學園區等規畫進度時表示，交通部已委託縣府辦理高鐵屏東站特定區新訂都市計畫，規畫完整的產業聚落和休閒生活機能和實驗中學，未來將成為屏東新都心。記者潘欣中／攝影
行政院長蘇貞昌今天視察屏東高鐵站特區屏東科學園區等規畫進度時表示，交通部已委託縣府辦理高鐵屏東站特定區新訂都市計畫，規畫完整的產業聚落和休閒生活機能和實驗中學，未來將成為屏東新都心。記者潘欣中／攝影

高鐵南延屏東可行性報告去年底定案，行政院長蘇貞昌今天視察屏東高鐵站特區屏東科學園區等規畫進度，科技部南科管理局長蘇振綱表示，屏科籌備辦公室預計明年1月成立、7月招商，112年4月公共工程與廠商建廠同步動工，屏科雙語實驗中學將在明年動工，113年開始招生；蘇貞昌表示，交通部已委託縣府辦理高鐵屏東站特定區新訂都市計畫，規畫完整的產業聚落和休閒生活機能和實驗中學，未來將成為屏東新都心。

蘇振綱表示，配合屏東高鐵特定區規劃的屏東科學園區，面積73.83公頃，土地台糖，開發後提供產業用地45.14公頃，將整合發展太空科技、綠色材料及智慧農醫產業為主，採租地模式辦理，開發經費71.4億元，預計可提供5400個工作機會，每年可創造360億元產值，籌設計劃已完成可行性評估，明年1月將成立屏科籌備辦公室，7月就能招商。

屏東科技園區擴區計畫，面積26.86公頃，包括園區建設唐廠商，預計投資50億元，年產值可達100億元，引進790人就業人口；另比照竹科及南科設立園區雙語實驗中學，包括幼兒園及國、高中部，預計招收52個班，師生數188人，建校經費9.3億元，預計明年動工，113年起開始招生。蘇振綱表示，設校後可吸引國、內外人才進駐屏東，促進地方產業升級。

蘇貞昌說，屏東高鐵站將與台鐵及快鐵共構，周邊還有各種科技產業及體育休閒園區，滿足民眾就業、就學、休閒、交通等生活需求，其中科技部主導的科學園區和科技產業園區，可引進超過6100個就業機會，每年創造460億元產值，未來將發展成屏東的新都心，值得期待。

屏東 高鐵 蘇貞昌

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