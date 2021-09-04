高鐵屏東站特定區動起來 蘇貞昌：將成屏東新都心

高鐵南延屏東可行性報告去年底定案，行政院長蘇貞昌今天視察屏東高鐵站特區屏東科學園區等規畫進度，科技部南科管理局長蘇振綱表示，屏科籌備辦公室預計明年1月成立、7月招商，112年4月公共工程與廠商建廠同步動工，屏科雙語實驗中學將在明年動工，113年開始招生；蘇貞昌表示，交通部已委託縣府辦理高鐵屏東站特定區新訂都市計畫，規畫完整的產業聚落和休閒生活機能和實驗中學，未來將成為屏東新都心。

蘇振綱表示，配合屏東高鐵特定區規劃的屏東科學園區，面積73.83公頃，土地台糖，開發後提供產業用地45.14公頃，將整合發展太空科技、綠色材料及智慧農醫產業為主，採租地模式辦理，開發經費71.4億元，預計可提供5400個工作機會，每年可創造360億元產值，籌設計劃已完成可行性評估，明年1月將成立屏科籌備辦公室，7月就能招商。

屏東科技園區擴區計畫，面積26.86公頃，包括園區建設唐廠商，預計投資50億元，年產值可達100億元，引進790人就業人口；另比照竹科及南科設立園區雙語實驗中學，包括幼兒園及國、高中部，預計招收52個班，師生數188人，建校經費9.3億元，預計明年動工，113年起開始招生。蘇振綱表示，設校後可吸引國、內外人才進駐屏東，促進地方產業升級。

蘇貞昌說，屏東高鐵站將與台鐵及快鐵共構，周邊還有各種科技產業及體育休閒園區，滿足民眾就業、就學、休閒、交通等生活需求，其中科技部主導的科學園區和科技產業園區，可引進超過6100個就業機會，每年創造460億元產值，未來將發展成屏東的新都心，值得期待。