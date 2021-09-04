馬祖高速客輪首航東引 吸引百名民眾搭乘體驗

馬祖航商投資新台幣2.5億打造「南北之星」高速客輪，今天首航東引，吸引百名民眾搭船，體驗只要50分鐘就能從南竿抵達東引的航程。

馬祖首艘497噸級的高速客輪「南北之星」首航東引，上午10時30分抵達東引中柱碼頭，11時返回南竿，開放民眾登船參觀20分鐘。過去東引與南竿之間的島際交通，為約5000噸台馬輪或約350噸級船隻，航程須2小時。

南北海運董事長陳開壽表示，9月起由南北海運服務東引島際航線，南北之星高速快輪長49.98公尺、船寬8.8公尺，載客量為321人，經濟節數為32節，最高節數可達41節，東引鄉親有需求南北海運都會配合開航，航行時間不到1小時，將提升東引居民、遊客便利。

董事長陳開壽表示，馬祖觀光人潮提升，因此打造2艘497噸級南北之星，希望提升地區島際交通，另外一艘南北之星二號船將在明年農曆年左右加入馬祖海運航線，開啟馬祖跟台北港航程。

連江縣副縣長王忠銘表示，島際海運從19噸船舶到現今有約500噸級船舶，歷經10多年發展。過去馬祖以空運為主、海運為輔，未來將海空並重，透過南北之星船班行駛對台交通，紓解馬祖霧季易停飛的影響，未來除了海運的島際交通外，各離島之間交通也會改善。

東引鄉長林德建表示，南北之星新船加入東引航線，載客率、開航穩定率提高，對東引觀光而言具正面發展，以前受限船舶較小，抗浪效果不穩定，現在遊客規劃東引行程航班能夠穩定，對觀光發展較理想，並改善居民島際交通僅有一航班的侷限。

今天南北之星東引首航日，許多南北竿鄉親搭乘新船抵達東引。南竿民眾表示，因為新船行駛速度快，增加搭乘意願，縮短東引與南竿的距離，今天船班開航很穩，也攜家帶眷來參與東引星空週的活動。