再苦也不能苦孩子 南高雄家扶394名學生獲善心人士資助

這波疫情讓弱勢家庭更弱勢，高雄逾八成的弱勢家庭受衝擊。南高雄家扶中心今天在衛武營頒發獎助學金，今年共有5位家扶兒考上台大、394位優秀學子可獲得資助；即將開學，年輕學子最煩惱畢業後的助學貸款問題。立委李昆澤以「過來人」身分勉勵家扶孩子，不要浪費時間埋怨命運與環境，堅持下去就會達成目標。

大專院校即將開學，孩子的花費對家長是一大負擔。南高雄家扶中心目前扶助約1200戶弱勢家庭，今天上午在衛武營國家藝術文化中心舉辦「希望工程快樂助學」獎助學金頒獎典禮，邀請84位家扶兒代表出席，共發放180萬元獎學金幫助394位國中小、高中、大學及研究所的學生支付學費。

頒獎典禮上，立委李昆澤、主任檢察官宋文宏、社會局副局長葉玉如、上品王食品公司行銷副理葉人豪、鳳馨扶輪社長劉見妹等人化身工程建築師，堆砌象徵努力、執行、動力、毅力、耐力等五力的磚頭，協助家扶兒在求學路上打造出夢想之屋。