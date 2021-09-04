影／高雄旗山老街虎頭蜂竄飛 捕蜂隊連出動3天除不了

秋天是虎頭蜂活動季節，高雄著名的旗山老街一處民宅窗台近日出現巨大虎頭蜂窩，蜂隻不時流竄引發鄰近店家恐慌，通報農業局捕蜂隊人員處理卻被屋主以私人飼養為由拒絕，補蜂隊人員連跑3天無功而返，農業局與警方束手無策。老街店家無奈投訴說，日夜生活在恐懼中，若是虎頭蜂咬傷人誰負責；引起「蜂」波的銀樓業者說，今天下午願意讓補蜂人員進入屋內處理。

旗山老街中山路與華中街交會處近日有虎頭蜂出沒，店家說，原本以為是鄰近公園飛來的蜜蜂不以為意，後來發現蜂窩就在金飾店樓上窗台，蜂窩大小如同兩個籃球大，已經從窗戶擴散至鐵欄杆，在街上看得很清楚。

「捕蜂隊連來3天處理不了」店家無奈說，9月1日就打1999協助處理，捕蜂隊的人到來，鄰居卻以「不願意殺生」為由，不讓專業人員進入住家處理，一度揚言提告。

市府農業局表示，派員了解確認是黃腰虎頭蜂無誤，但屋主表示蜂窩是私人畜養，不同意農業局人員摘除，由於摘除蜂窩是為民服務案件，未經同意無法摘除私人蜂巢，只能委請里長與警方介入協調。旗山警分局表示，員警昨天去現場協助處理，因為虎頭蜂沒有螫傷人，若要以社會秩序維護法處理恐有難度，會同里長加強溝通。