快訊

貘法少女命名大戰結果出爐！「貘花豆」最終勝出

帕運羽球／方振宇4強賽惜敗 下午3點與印尼選手爭銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄旗山老街虎頭蜂竄飛 捕蜂隊連出動3天除不了

聯合報 / 記者徐白櫻陳玫伶／高雄即時報導
旗山老街是著名景點，不時竄出的虎頭蜂讓店家日夜不安。記者徐白櫻／翻攝
旗山老街是著名景點，不時竄出的虎頭蜂讓店家日夜不安。記者徐白櫻／翻攝

秋天是虎頭蜂活動季節，高雄著名的旗山老街一處民宅窗台近日出現巨大虎頭蜂窩，蜂隻不時流竄引發鄰近店家恐慌，通報農業局捕蜂隊人員處理卻被屋主以私人飼養為由拒絕，補蜂隊人員連跑3天無功而返，農業局與警方束手無策。老街店家無奈投訴說，日夜生活在恐懼中，若是虎頭蜂咬傷人誰負責；引起「蜂」波的銀樓業者說，今天下午願意讓補蜂人員進入屋內處理。

旗山老街中山路與華中街交會處近日有虎頭蜂出沒，店家說，原本以為是鄰近公園飛來的蜜蜂不以為意，後來發現蜂窩就在金飾店樓上窗台，蜂窩大小如同兩個籃球大，已經從窗戶擴散至鐵欄杆，在街上看得很清楚。

「捕蜂隊連來3天處理不了」店家無奈說，9月1日就打1999協助處理，捕蜂隊的人到來，鄰居卻以「不願意殺生」為由，不讓專業人員進入住家處理，一度揚言提告。

市府農業局表示，派員了解確認是黃腰虎頭蜂無誤，但屋主表示蜂窩是私人畜養，不同意農業局人員摘除，由於摘除蜂窩是為民服務案件，未經同意無法摘除私人蜂巢，只能委請里長與警方介入協調。旗山警分局表示，員警昨天去現場協助處理，因為虎頭蜂沒有螫傷人，若要以社會秩序維護法處理恐有難度，會同里長加強溝通。

針對此起風波，銀樓店家今早受訪說，有關蜂窩爭議，外界有很多扭曲與誤導，今天下午願意讓補蜂隊入內拆除，盼風波就此平息。

大約兩個籃球大的虎頭蜂窩築巢在店家的二樓窗台，屋主不願意移除，鄰近店家十分苦惱。記者徐白櫻／翻攝
大約兩個籃球大的虎頭蜂窩築巢在店家的二樓窗台，屋主不願意移除，鄰近店家十分苦惱。記者徐白櫻／翻攝

老街 銀樓

延伸閱讀

高雄跨百光年 一舉奪下美國Muse Design Awards鉑金獎

北海岸復育艷紅百合成功 花農種植兩年開花

高雄中華路天坑已補 水利局：持續巡查周邊管線

高雄5G AIoT園區往前邁進 台壽大樓將有13廠商進駐

相關新聞

高雄都更工作站 進駐民族社區

近2000戶的高雄市三民區民族社區屋齡已43年，因屬蛋黃區，10多年來要求都更的呼聲不斷，可惜住戶意見龐雜難行。高雄市府...

都更契機 高雄民族社區能否變身待觀察

民族社區是台灣省政府時期，在高雄市興建的大型國宅，照顧發展中的南部都會居民，民族社區曾經風光，也經歷治安事件頻傳的辛酸路...

影／高雄旗山老街虎頭蜂竄飛 捕蜂隊連出動3天除不了

秋天是虎頭蜂活動季節，高雄著名的旗山老街一處民宅窗台近日出現巨大虎頭蜂窩，蜂隻不時流竄引發鄰近店家恐慌，通報農業局捕蜂隊...

高雄跨百光年 一舉奪下美國Muse Design Awards鉑金獎

高雄今年初跨百光年活動，在57國4600件參賽作品中脫穎而出，勇奪Muse Design Awards鉑金獎，這是台灣在...

屏東養豬產業民怨指數高 縣府啟動轉型升級4年計畫

屏東縣為養豬大縣，飼養豬多達120萬頭，廢水處理設施常因排放水質未達放流水標準，或畜牧場環境積水造成附近河川汙染，在民怨...

高雄秋祭國殤 莊嚴肅穆

高雄市110年忠烈祠秋祭國殤暨軍人忠靈祠秋祭典禮，昨天上午分別在壽山忠烈祠、燕巢園區及鳥松園區舉行，配合疫情二級警戒，秋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。