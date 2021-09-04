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高雄跨百光年 一舉奪下美國Muse Design Awards鉑金獎

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄跨百光年活動勇奪Muse Design Awards鉑金獎，讓世界看見高雄。圖／翻攝自高雄副市長史哲臉書
高雄跨百光年活動勇奪Muse Design Awards鉑金獎，讓世界看見高雄。圖／翻攝自高雄副市長史哲臉書

高雄今年初跨百光年活動，在57國4600件參賽作品中脫穎而出，勇奪Muse Design Awards鉑金獎，這是台灣在這項國際賽事首次獲獎的跨年活動，讓世界看見高雄。

負責規畫跨百光年跨年活動的高雄副市長史哲表示，Muse Design Awards集結全球跨領域設計思維，成就未來設計新浪潮，有「設計界的謬思」稱號。高雄跨百光年活動在57國、4600件作品中脫穎而出，在概念設計類別中的「展覽與活動」項目一舉奪得鉑金獎殊榮。

史哲表示，2020年適逢高雄更名改制100周年，市長陳其邁要他好好辦理跨年活動，讓大家看見高雄、看見台灣。他以「光」為引，結合市府與民間創意團隊，從萬山岩雕出發，採現代手法梳理高雄從古至今的歷史文化，再交融、揉合成現代光影藝術，同時以神秘符號、百年鏡球、祈福儀式等三個重要的展示手法呈現，串聯聯繫、溝通、儀式等概念。

這場跨年活動結合不同形式藝術人才共同創作，將高雄海事工程產業、遊艇產業都融入的展演策劃中，展現高雄與台灣的藝文與產業能量；另也以跨年演唱會、民間科儀、多元演出、新年交響音樂會、光雕展演、無人機組合、文創市集、展覽、港灣煙火等開創出台灣跨年活動的美學新紀元。

「從沒想過跨年活動能夠提報繆思女神雕像獎，感謝馮建彰總監報名參賽，沒想到還真的奪下鉑金獎」史哲說，高雄跨百光年，集結台灣當代最精彩的設計力、表演力還有文化力，從空間、視覺、燈光展演、影像藝術、科技互動、音樂創作、表演藝術各個面向聚集在高雄港灣，能夠獲得國際評審肯定，他欣慰、感動，更有滿滿的感謝。

跨年 看見台灣

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