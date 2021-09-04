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屏東養豬產業民怨指數高 縣府啟動轉型升級4年計畫

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣為養豬大縣，養豬場的臭廢水在民怨指數排行榜常名列前茅。縣府擬定養豬場轉型升級改善計畫，計畫以4年時間輔導養豬產業朝友善環境方向邁進，讓屏東的養豬產業躍升。記者潘欣中／翻攝
屏東縣為養豬大縣，養豬場的臭廢水在民怨指數排行榜常名列前茅。縣府擬定養豬場轉型升級改善計畫，計畫以4年時間輔導養豬產業朝友善環境方向邁進，讓屏東的養豬產業躍升。記者潘欣中／翻攝

屏東縣為養豬大縣，飼養豬多達120萬頭，廢水處理設施常因排放水質未達放流水標準，或畜牧場環境積水造成附近河川汙染，在民怨排行榜常名列前茅；縣府規畫轉型升級改善計畫，今年初向中央爭取輔導養豬場現代化轉型升級、導入新式整合設施(備)補助計畫7300萬元，計畫以4年時間輔導養豬產業逐步朝友善環境方向邁進，讓屏東的養豬產業躍升。

縣府農業處長鄭永裕說，為使養豬產業永續經營，同時兼顧居民生活品質及環境保護目的，除提供養豬場專業輔導建議外，同時著重畜牧場內各項汙防治及省水設施(備)的改善，也請養豬戶配合縣府規畫畜牧場內的整體環境政策；自年初著手調查縣內養豬場轉型升級的意願需求，並辦理補助說明會。

他說，目前已收件362場，接著安排現場會勘，委由專業輔導團隊審認後，另行發函通知是否核准設置，期待透過補助方式鼓勵農民更新豬舍、設置省工智能化設備，或提升廢水處理系統，有效改善環境及防治汙染，並提升養豬效率，讓養豬產業躍升。

他說，轉型升級計畫是4年的中程計畫（110年-113年），養豬業者可在畜牧汙染設施(備)、密閉式豬舍、高床、異地批次飼養或設置省工智能化設備等方面，藉此機會提升自家養豬場設備，增加產業競爭力，縣府會依養豬場需求向農委會爭取提高經費。另外，養豬場也是日本腦炎好發的場所，畜牧場一定要定期檢查積水處，避免環境滋生病媒蚊，造成疫情發生。

養豬場 牧場 屏東縣

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