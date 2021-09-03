拍賣屏東原住民保留地 買方的資格是這樣

法務部行政執行署屏東分署9月7日下午3點舉行「123聯合拍賣會」，此次拍賣會有牡丹鄉鄰近斯卡羅族群分布地區原住民保留地拍賣，原民保留地的買方需要有具備原住民身分才可買；還有斯卡羅戲劇中關鍵地「瑯嶠有機米」所釀造燒酌、立陶宛等國進口的紅酒與氣泡酒等拍賣，民眾可上屏東分署官網等了解投標注意事項。

屏東分署指出，9月的「123聯合拍賣會」，有兩筆原住民族保留地，分別在牡丹鄉，面積約590平方公尺，底價9萬9千多元；三地門安坡，面積約4千多坪，底價96萬元。原住民保留地，買方須要有原住民身分才可買，因此投標時，要提供原住民相關證明文件。

此次拍賣會，還有屏東加工出口區2千多坪廠房、內埔鄉3百多坪住宅區用地；另外「瑯嶠有機米」所釀造的燒酌、立陶宛等國進口的紅酒與氣泡酒，因為該菸酒商因違反菸害防制法，遭開罰100萬元，以拍賣酒品所得，繳交罰款；拍賣會還有搶手的汽機車6部、陽信銀行、華泰商銀與太平洋電纜股票。

屏東分署指出，此次不動產拍賣全採通訊投標，當天下午3點在分署拍賣室不動產開標，下午3點半動產拍賣。因應疫情，要觀看不動產開標或競買動產者，請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網。

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