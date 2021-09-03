高雄中華路天坑已補 水利局：持續巡查周邊管線
高雄市鼓山區中華一路道路1日下午因不明原因出現坑洞，一輛貨車輪胎卡在坑洞處動彈不得，市府水利局派員勘查確定是地下過路溝管頂破損引起。市府水利局指出，今天已完成AC路面鋪設，將持續針對周邊的雨水管線進行巡查，避免發生類似情況。
1日下午市府接獲通報，中華路與明誠路口的慢車道出現坑洞，程姓司機的貨車車輪陷入坑洞，所幸人未受傷。水利局派員勘查，開挖後確認地下過路溝管頂破損導致路基淘空出現坑洞。
水利局指出，此處坑洞長1.6公尺、寬1公尺，深度約1.5公尺，1日晚上8點完成溝牆混凝土修復作業，昨日進行過路溝頂板的修復與灌漿，今天完成AC路面鋪設且恢復正常通行。
水利局強調，工作人員將持續巡查周邊同時期建置的雨水管線，並進行雨水下水道縱走及路面透地雷達掃描。
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