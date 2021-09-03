明霸克露橋臨時便道安全性增 明起開放6時段通行

高雄市桃源區明霸克露橋臨時便道自上月25日開放通行，至今陸續完成緊急通行避難平台，並持續進行加固補強工程，公路總局甲仙工務段今天公告，經與在地桃源區長謝英雄及復興以上3里里長討論，決議再擴大開放時段，每天開放6時段，每次30分鐘。

甲仙工務段表示，目前臨時便道安全性經加固已有提升，為服務復興以上居民通行、學生上下學及公務執行需求，決定擴大開放時段，自明天起開放時段增加為早上7點、9點、11點及下午1點、3點、5點等共6個時段，每個時段開放30分鐘，後續視便道加固改善狀況持續滾動檢討改善。

甲仙工務段表示，昨天下午3點40分明霸克露橋臨時便道玉穗溪區域開始下雨，第三區養工處立即下令施工人員機具撤離，並於便道通行LINE群組公告下午4點30分至5點30分的開放時段進行預警性封閉，居民相當配合，沒有出現硬闖狀況。

監視人員於下午5點發現玉穗西夾帶土石泥流下沖，幸好便道提前封閉，沒有造成人員機具受損，加上便道持續加固，上游側擴挖沈砂池、下游也濬深挖寬水路，讓臨時便道也未因土石流造成重大損壞，僅在路面上有少許淤泥，安全性比上周提升，今天清晨已清除改善，上午7點正常開放通行。