向軍人致敬！金門商家推敬軍優惠小確幸

金門早期有十萬大軍，軍民一家濃厚情誼至今讓人記憶深刻，金門商家對軍人也特別有情感，今天起推出多項敬軍活動。金門宏玻陶瓷廠9月3日到4日推出敬軍活動，只要具軍人身份，來店就送一尊風獅爺吊飾；金門車船管理處則從今天到5日可免費搭車；金拌麵與胖老爹炸雞則推出軍人消費贈送一份餐點，希望讓軍人感受到「小確幸」。

金門縣車船處表示，為感謝國軍弟兄守護金門，特別規劃於9月3日至5日（星期五至星期日），國軍弟兄可免費搭乘金門「台灣好行」所有路線，歡迎有休假的國軍弟兄，可搭乘台灣好行到金門各景點走走，深度了解金門。詳情可上台灣好行官網查詢。

金門宏玻陶瓷創廠至今已經43年，為感念軍人長期的犧牲奉獻，特地舉辦敬軍活動，從9月3日到4日截止，只要是具有軍人身份，或是穿軍服，來店就送一個「風獅爺吊飾」，先到先選，送完為止。另統一超商下埔下分店也推出軍人可獲中杯熱美式咖啡，兌換時間上午9點3分至晚間9點3分，藉此感謝軍人為國家的付出。