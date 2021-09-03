當「斯卡羅」鄰居 法務部拍賣牡丹鄉原民保留地

公視戲劇「斯卡羅」熱播，法務部行政執行署屏東分署將在7日拍賣一筆牡丹鄉原住民保留地，也趕上「斯卡羅」熱潮，以「當斯卡羅鄰居」、「見證台灣史」宣傳。

行政執行署屏東分署今天發布新聞稿表示，想要「當斯卡羅鄰居」、「見證台灣史」，機會就在屏東分署，7日下午3時辦理的「123聯合拍賣會」，這次有牡丹鄉鄰近斯卡羅族群分布地區的原住民保留地拍賣。

屏東分署表示，要競標原住民保留地的人，必須具備原住民身分。

屏東分署指出，拍賣會當天還有瑯嶠有機米釀造的燒酌，另有立陶宛等國進口的紅酒與氣泡酒，以及肉品、海鮮拍賣，可以讓「中秋烤肉更多美味」。

另外，7日拍賣的還有屏東加工出口區2000多坪廠房、內埔鄉300多坪住宅區用地、汽機車6部，以及陽信銀行、華泰商銀與太平洋電纜股票。

屏東分署表示，這次不動產拍賣全部採通訊投標，當天下午3時分署拍賣室先進行不動產開標，下午3時30分進行動產拍賣，因應疫情，觀看不動產開標或競買動產者，請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。