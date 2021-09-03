長榮機師曾偕妻南下高雄推拿 高市公布足跡
桃園市一名已完成二劑疫苗接種的新冠肺炎確診個案（編號16119），研判是突破性感染，雖未完成基因定序，但國際主要流行Delta異病毒株，各界仍不敢輕心。由於個案8月21日曾與妻子開車南下高雄一家推拿館，高市衛生局今日傍晚公布相關足跡，審慎以對。
高雄市政府接獲桃園市通知，案16119於8月21日與太太開車南下高雄，專程前往三民區鼎中路正舒馥純推拿館停留約5小時。個案中途曾驅車先到鼓山區7-11文信門市外停留約3分鐘，與賣家面交網購物品後，再返回推拿館，等太太做完推拿後一起開車返回桃園住家。
高雄市衛生局針對此案疫調，匡列密切接觸者1人隔離檢疫、一般接觸者1人，已安排採檢，2人快篩與PCR結果都是陰性。
衛生局表示，案16199已完成2劑疫苗接種滿14天，研判為突破性感染，雖未完成基因定序，但可能是國際主要流行Delta異病毒株。另外個案於8月31出現症狀，但可傳染期並未包含8月21在高雄市足跡，儘管傳染風險不高，但市府仍謹慎以對。
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