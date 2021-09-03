高雄里幹事5年4度酒駕遭市府移送 懲戒法院判休職1年

高雄市大寮區公所里幹事辛秋隆5年內4度酒駕，都遭高雄地方法院判決有罪確定，前2次遭處8月得易科罰金之刑，後2次則應執行8月徒刑，併科3萬3千元罰金，得易科罰金。市政府認為辛屬累犯，且嚴重影響公務人員和機關聲譽，移請懲戒法院審理。懲戒法院判辛休職，期間1年。

2017年10月10日，辛秋隆在喝完高粱後開車上路，在鳳山區與另輛小客車擦撞，當時他的酒測值為0.8毫克。2018年6月17日，辛在大寮朋友家喝高粱後又酒駕，與吳姓計程車司機碰撞，吳還因此受傷，辛的酒測值達0.59毫克，同時犯無駕駛執照、酒醉駕車因過失傷害人罪。

2020年9月16日，辛秋隆在家裡喝酒後，騎機車外出，因右轉未打方向燈而被警察攔檢，他酒測值為0.27毫克，又犯不能安全駕駛動力交通工具罪。同年12月18日，辛在牛肉店喝高粱酒，再騎車上道，因行車不穩也沒戴安全帽，又被警察攔下，這回酒測值高達0.87毫克。

高雄市政府表示，為杜絕酒後駕車，參酌行政院「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」，在今年2月9日訂定「高雄市政府酒後駕車行政責任處理原則」，附表規定5年內有第2次以上的酒駕累犯違規，或酒駕肇事者，依公務員懲戒法相關規定移付懲戒。

因大寮區公所7月5日召開考績委員會審議，認為辛秋隆5年內有4次酒駕違規紀錄，且屬累犯，決議移付懲戒。移送機關代表人為市長陳其邁，市府認為有懲戒必要。

辛秋隆在懲戒法院審理時表示，里幹事是最基層的公務人員，要常和民眾接觸、建立良好的關係，有時民眾熱情邀約吃飯、喝酒，他因思慮不周、有其他事情要辦，以致酒駕而被法辦。但辛認為檢察官認為他「犯後態度良好」都聲請法院以刑事簡易判決處刑，且可易科罰金，他已頓悟不再喝酒。

辛說，他雖無酒癮，但為了戒酒，每周都到醫院就診，想滴酒不沾。

懲戒法院認為辛秋隆酒駕、過失傷害除觸犯刑法外，也違背公務員服務法「公務員應謹慎」的規定，屬公務員懲戒法「非執行職務之違法行為」，行為導致公眾對他職位的尊重喪失與執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽。

因辛坦白認過，且自費到醫院戒除酒精依賴，懲戒法院判他休職1年。