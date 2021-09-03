高雄5G AIoT園區往前邁進 台壽大樓將有13廠商進駐

高雄亞洲新灣區內的5G AIoT創新園區啟動半年，台壽大樓、中華電信成功大樓、鴻海、國城大樓等地廠商積極布局，鴻海大樓10月開幕，台壽大樓也有13家廠商簽約或簽署合作意向書。高雄市長陳其邁表示，未來高雄港不只是國際重要的貨物進出口港，也會是5G AIoT（人工智慧物聯網）應用與輸出的最大港口。

5G AIoT創新園區今年二月底由蔡英文總統宣布啟動。高雄市長陳其邁今天視察台壽大樓規畫進度，CISCO、仁寶電腦、方陣聯合等廠商代表出席活動。

經發局長廖泰翔指出，台壽大樓已有仁寶、CISCO、精誠、方陣聯合等13家大廠簽約或簽署進駐意向書，鴻海大樓的亞灣新創園區預計10月開幕，目前有70家新創、20家國際加速器申請審查中，國城大樓也已簽約動工，高軟二期預計11月展開公共設施建設。

陳其邁表示，台壽大樓吸引國際大廠、系統整合商及新創公司進駐，不論是在5G XR的垂直應用服務、智慧交通、車聯網、雲端資訊管理與智慧港灣管理等各領域應用都是頂尖廠商；中央政府預計5年內投入110億經費，高市府也針對廠商提出「006688」租金優惠，5G AIoT落腳亞灣區，高雄可提供最完整的試驗場域，交通地理位置更能鏈結國際市場。