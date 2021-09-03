金門國際青年商會捐物資給弱勢 盼讓長輩不孤獨

金門國際青年商會響應「長輩不孤獨，來得及說愛」，捐贈醫療防疫物資、民生物資的活動，今天由會長李侑庭親自帶著大批物資捐贈給金寧鄉公所，由鄉長楊忠俊代表接受，楊忠俊感謝金門國際青商會這群年輕人對防疫和高齡獨居老人的關懷，希望未來能有越來越多的人一起來關懷弱勢。

新冠肺炎疫情籠罩全台，針對高風險群的長輩，由高市金澎區執行長楊士峰與高雄市高雄女國際青商會黃心眉會長發起「長輩不孤獨，來得及說愛」活動，聯合同區的11個分會，當天活動除了捐贈給高雄當區的弘道老人福利基金會、還有遠在澎湖的澎湖老人之家、以及由在地金門國際青年商會捐贈給金寧鄉公所，同天同時雖然不同地，但關懷長輩的心並沒有因為地域上的限制成為阻礙。

金門國際青年商會今日上午由會長李侑庭偕同副會長王瑜文等多人赴金寧鄉公所，受到鄉長楊忠俊、主任秘書蔡世舜等主管及鄉代表黃文欣、陳秀金的歡迎，此次除了捐贈血氧機、額溫槍、消毒槍、等醫療物資給鄉公所防疫使用，還有運動飲料、米粉、等民生物資的，楊忠俊特別致贈感謝狀，對於該會對防疫和關懷老人的義舉表達感謝。

李侑庭表示，此次選擇捐贈金寧鄉的村里，主要是金寧鄉是她在金門的開端，她提及，來金門已經10年了，希望能夠一點一滴的回饋這片土地，李侑庭說，她雖然不是在地金門人，但內心熱愛這片土地的心不變，也代表著每一位金門大學畢業的學生，其實對於這片土地都是由衷感謝。

李侑庭指出，希望這次的善舉可以達到拋磚引玉的效果，能有更多人一同加入助老行列，讓愛零距離，在地安老不受限。