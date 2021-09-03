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淨園農場涉虐待動物 高雄動保處與業者達送養共識

中央社 / 高雄3日電

高雄小港淨園農場遭指環境惡劣、涉虐待動物，動保處昨已要求停止展演，今天再邀專家查核，與業者達成3點共識，確認動物不得展演、送養須檢視合適場所、若無法送養需妥善照顧改善環境。

高雄市政府動保處今天邀相關動保團體、屏東科技大學博士陳貞志、高雄市獸醫師公會理事長高振庸再次前往淨園查核。

動保處下午指出，淨園已停止所有動物展演，且大部分展示場域已在拆除中，所有展示動物場域皆以紅龍圍起，並貼上禁止遊客進入牌子。但因動物眾多，為了飼養管理與福利著想，部分動物在原區域，其餘動物放入後場收容。

動保處也提醒業者，除停止動物展演，也要注重原區飼養的動物福利及後續醫療問題。市府已開始接洽動物園或其他適合單位安置部分動物，送養時也須檢視合適場所，記錄完整。

另外，除了兇猛動物（獅子跟河馬）及相關保育類動物，應依法向保育主管機關申請同意轉讓外，其餘溫馴小動物可提供民眾認養。

動保處呼籲，動物展演管理辦法自民國108年修正公告實施後，動保處持續盤點稽查高市動物展演場所，如符合動物展演辦法，業者應依法申請，若動物展演行為違法，會依動物保護法裁罰新台幣5萬至25萬元。

獸醫師 高雄市 屏東

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