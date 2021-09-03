快訊

聯電跨足封測業務上下游整合 6點半記者會宣布入股頎邦

中央點名北市漏登死亡個案 黃珊珊坦承疏失

感念開啟新生活 金門青商會長贈金寧鄉物資

中央社 / 金門縣3日電

金門國際青年商會會長李侑庭今天捐贈金寧鄉獨居長者和低收入戶防疫和民生物資，感謝金寧鄉開啟他在金門的美好新生活；來自彰化的他也希望日後能更多奉獻金門這塊土地。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情籠罩全台，針對高風險群長輩，國際青年商會中華民國總會由高市金澎區執行長楊士峰與高雄市高雄女國際青商會長黃心眉發起「長輩不孤獨，來得及說愛」活動，捐贈醫療防疫和民生物資，聯合同區11個分會同步捐贈。

在金門部分，由李侑庭代表捐贈物資給金寧鄉公所和6個村里。他說，選擇捐贈金寧鄉長者和弱勢族群，主因是金寧鄉是他在金門展開新生活的開端，希望能夠一點一滴回饋這片土地。

對於這次各地青商會的同一捐贈行動，李侑庭說，雖然大家來自不同地方，但關懷長輩的心並未因地域上的限制成為阻礙。他感謝金寧鄉長楊忠俊到場響應，除了捐贈鄉公所血氧機、額溫槍等醫療物資，金門青商會同時捐贈6個村里長者運動飲料、礦泉水、米粉和花生牛奶等民生物資。

金門 青年

延伸閱讀

金門紓困金申請破萬件 線上系統今提早上線緩人潮

金門文創商品特展受矚目 展現地方文創能量

金門普發紓困金線上申請 提早開通

金門紓困金申請2天已破萬 楊鎮浯：覆核過就馬上入帳

相關新聞

高雄火車站邀歷任市長回娘家 陳其邁證實韓國瑜不出席

高雄帝冠式舊火車站將遷回中軸線，高市府有意邀請歷屆市長「回娘家」參與願景館璀璨光雕秀，被邀請名單之一的前市長韓國瑜是否參...

高雄鐵路地下化後新亮點 三塊厝站愈晚愈美麗

高雄鐵路地下化後，增添不少富有特色的新車站，其中最有韻味者莫過於三塊厝站。新三塊厝站與依偎在榕樹旁的恬靜舊站體相距不到5...

長榮機師曾偕妻南下高雄推拿 高市公布足跡

桃園市一名已完成二劑疫苗接種的新冠肺炎確診個案（編號16119），研判是突破性感染，雖未完成基因定序，但國際主要流行De...

高雄里幹事5年4度酒駕遭市府移送 懲戒法院判休職1年

高雄市大寮區公所里幹事辛秋隆5年內4度酒駕，都遭高雄地方法院判決有罪確定，前2次遭處8月得易科罰金之刑，後2次則應執行8...

金門水試所養殖海葡萄首次開賣 嚐鮮價全台最便宜

聽過「樹葡萄」，但你聽過「海葡萄」嗎？金門縣水產試驗所「海葡萄」養殖試驗，已成功建立「海葡萄」人工養殖模式，今年首度開賣...

「+0」入午餐增食慾 恆春團膳業者動巧思

負責屏東恆春半島學校營養午餐的福晟團膳公司負責人阮專銘，喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜，去年將設計師江孟芝設計全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。