感念開啟新生活 金門青商會長贈金寧鄉物資

金門國際青年商會會長李侑庭今天捐贈金寧鄉獨居長者和低收入戶防疫和民生物資，感謝金寧鄉開啟他在金門的美好新生活；來自彰化的他也希望日後能更多奉獻金門這塊土地。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情籠罩全台，針對高風險群長輩，國際青年商會中華民國總會由高市金澎區執行長楊士峰與高雄市高雄女國際青商會長黃心眉發起「長輩不孤獨，來得及說愛」活動，捐贈醫療防疫和民生物資，聯合同區11個分會同步捐贈。

在金門部分，由李侑庭代表捐贈物資給金寧鄉公所和6個村里。他說，選擇捐贈金寧鄉長者和弱勢族群，主因是金寧鄉是他在金門展開新生活的開端，希望能夠一點一滴回饋這片土地。

對於這次各地青商會的同一捐贈行動，李侑庭說，雖然大家來自不同地方，但關懷長輩的心並未因地域上的限制成為阻礙。他感謝金寧鄉長楊忠俊到場響應，除了捐贈鄉公所血氧機、額溫槍等醫療物資，金門青商會同時捐贈6個村里長者運動飲料、礦泉水、米粉和花生牛奶等民生物資。