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金門畜試所騎馬體驗開跑 未來將提供馬術教學

中央社 / 金門縣3日電

金門縣畜產試驗所馴馬有成，9月起每週4天供民眾體驗騎乘馬匹。首次體驗馬上風情的民眾，直說很「酷」不過騎乘時還是好緊張。畜試所表示，未來將視情況提供馬術教學課程。

史書記載，唐德宗元年間，命陳淵為「牧馬監」率12姓氏渡海到浯州（金門古名）墾荒牧馬，奠定金門開發基礎。畜試所所長陳家輝自去8月上任以來，致力重振古早牧馬風氣，打造畜試所新風貌，吸引在地民眾和遊客造訪。

陳家輝表示，經過一段時日的馴馬工作，馬匹已馴化，因此從9月起，每週三及週五到週日共4天，提供民眾騎乘體驗。不過，初期體驗對象限定金門縣籍民眾。可在上午9時到11時及下午2時30分到4時30分2個時段，持身分證件到畜試所跑馬場旁報到。

陳家輝並說，騎乘馬匹體驗主要在推廣馬術文化，活動預計持續到12月20日，也將視民眾反應和體驗情況，進一步提供馬術教學和訓練等課程。

到金門工作7年的施小姐從小就嚮往馬術，得知畜試所辦理馬匹騎乘活動，趕緊來體驗，她說，畜試所跑馬場的場地很標準，期待日後的馬術課程。

金門大學卜同學說，會來體驗是因為感覺騎馬很「酷」，第一次騎時非常緊張，第二次就沒那麼害怕了，她很希望學校也能開設騎馬課程。馴馬師陳德上也直誇卜同學兩次表現完全不同，進步神速。

陳德上說，只要常相處彼此熟悉了，騎馬就沒那麼可怕；韁繩可以駕馭馬行進的方向，要馬停止，把韁繩往後拉、再喊上一聲「喔」，馬就會乖乖停下。他還透露，馬最喜歡人撫摸牠們的脖子，最討厭耳朵被碰觸。

畜試所表示，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降級，畜試所會遵循戴口罩和人數限制等防疫規定，並以安全第一為考量，照顧到民眾騎馬安全。

金門 疫情

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