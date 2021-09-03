屏東來義醫療路網再升級 微笑巴士東港線啟動

屏東來義鄉近2年內到東港鎮醫療院所就醫的鄉民高達1萬5000人次，以長者及身障者較多，獲公路總局補助1部乙類無障礙大客車，這輛「幸福巴士-微笑中巴」今天舉行通車儀式。

「來義有愛．幸福無礙，醫療路網再升級，微笑巴士Go啟動」通車典禮，今天在來義鄉喜樂發發吾森林公園舉行，鄉長莊景星表示，鄉公所長期關注沒有交通能力的長者及身障者族群，並降低因拖病就醫延緩治療導致經濟困頓的情況，近幾年來積極在醫療接駁路線上滿足各群族需求。

莊景星表示，為完成鄉內醫療接駁的發展藍圖，強化原鄉部落就醫交通服務，因此增設東港醫療路線，來義鄉近2年來，到東港醫療院所就醫高達1萬5000人次。

這輛無障礙大客車由屏東縣政府及高雄區監理所協助提送「公路公共運輸服務升級計畫」，獲公路總局補助採購。

公路總局局長許鉦漳表示，來義鄉有7成鄉民從事不穩定的鐵工、零工工作，搭乘計程車等交通工具就醫，在經濟上恐成極大負擔，且地處偏遠，為讓民眾免於上下轉車之苦，公路總局再補助鄉公所購置1輛乙類無障礙大客車及相關營運費用共新台幣282萬元4000元，新闢東港醫療線。

許鉦漳說，公路總局希望透過屏東縣政府資訊平台積極輔導屏東縣各偏鄉轉型為2.0模式，經由縣府智慧運輸平台先進科技導入建置及輔導當地社會資源投入偏鄉運輸，以建構完善聯外的交通路網，實現原鄉交通「行的正義」。

縣政府交通旅遊處長黃國維表示，屏東9個原鄉共有18輛「幸福巴士」行駛30條路線，是全國「幸福巴士」最多的縣市，縣府將持續攜手中央及當地公所滾動檢討，提升偏鄉就醫、就學、日常採買、洽公等接駁服務便利性。

黃國維表示，縣府也籌備智慧運輸中心，整合長照專車、復康巴士、幸福巴士、學校專車等系統，未來希望透過一個網頁、APP或一個專線，就能讓民眾查詢並預約所需要的交通服務。

來義鄉公所表示，來義鄉現有的無障礙中巴以及黑炫風小巴行駛路線，分別為屏東基督教醫院、枋寮醫院與潮州醫療院所，目前載客都已呈現穩定狀態。

東港醫療線分為南三村、北四村線及預約路線，票價一趟以10元計價，來回計20元。