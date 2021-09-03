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金門水試所養殖海葡萄首次開賣 嚐鮮價全台最便宜

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水試所首次開賣生鮮海葡萄，一盒裝100公克，嚐鮮價200元，比台灣的售價便宜了一大半。記者蔡家蓁／攝影
金門縣水試所首次開賣生鮮海葡萄，一盒裝100公克，嚐鮮價200元，比台灣的售價便宜了一大半。記者蔡家蓁／攝影

聽過「樹葡萄」，但你聽過「海葡萄」嗎？金門縣水產試驗所「海葡萄」養殖試驗，已成功建立「海葡萄」人工養殖模式，今年首度開賣。

金門縣水試所養殖課技工楊力橋表示，「海葡萄」為海洋中的一種綠色藻類，是日本沖繩著名的特產，外型看起來一串串，大小與魚子醬相仿，口感與鮭魚卵相似，色澤半透明翠綠色，因此被譽為「綠色魚子醬」之美稱，多運用在高級日式料理中，是十分珍貴的食材。

楊力橋透露，「海葡萄」目前有人引進台灣，僅屏東跟澎湖有私人養殖，但100公克，就要賣350元，她說，海葡萄一般都是在夏季期間盛產，養殖的環境要乾淨無汙染的海水，且水溫要維持在26至28度；通常苗種下後，要一個半月至2個月，才能採收，且只能一次性收成。

楊力橋說，這個海味最貴的是人工，因為處理起來很「厚工」，工作人員要先採收後，在一串串的挑選、淘洗，最後再用純化的海水清洗，所以海葡萄相當乾淨。海葡萄主要由海藻多醣、膠原蛋白和膳食纖維組成，胺基酸組成均衡，含有DHA、EPA、ARA等珍貴的不飽和脂肪酸；礦物質和維生素含量豐富，是極具特色的食用海藻。

即日起至9月10日只接受電話訂購，不受理現場販售，民眾可電洽水試所082-326408登記購買，生鮮海葡萄一盒裝100公克，嚐鮮價200元。

金門縣水產試驗所「海葡萄」養殖試驗，已成功建立「海葡萄」人工養殖模式，今年首度開賣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣水產試驗所「海葡萄」養殖試驗，已成功建立「海葡萄」人工養殖模式，今年首度開賣。記者蔡家蓁／攝影
金門縣水試所養殖課技工楊力橋推薦「海葡萄」為海洋中的一種綠色藻類，是日本沖繩著名的特產，有「綠色魚子醬」美稱。記者蔡家蓁／攝影
金門縣水試所養殖課技工楊力橋推薦「海葡萄」為海洋中的一種綠色藻類，是日本沖繩著名的特產，有「綠色魚子醬」美稱。記者蔡家蓁／攝影

金門 生鮮 屏東

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