「+0」入午餐增食慾 恆春團膳業者動巧思

負責屏東恆春半島學校營養午餐的福晟團膳公司負責人阮專銘，喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜，去年將設計師江孟芝設計全中運主視覺及吉祥物「驕仔」，透過模型及海苔粉方式，在白飯盒桶內融入，師生忍不住搶拍；新學期開學，他在飯盒製作結合時事的「+0」圖案，還製作「入宅之喜」為新校舍啟用的僑勇國小表達祝賀心意，他說，營養午餐也是教育的一環， 好吃也要好看。

阮專銘說，對都會區孩童來說，營養午餐可能不是一天中最好吃的一餐，但在偏鄉地區，有許多低收、隔代教養、新住民子女等，相對來說經濟較弱勢，「營養午餐是他們一天中最好吃的一餐」，扮演偏鄉兒童守護者，努力做出好吃又健康的營養午餐；營養午餐不只是校園生活一環，也是教育的一環，既要好吃也要好看，團膳業也可以為食農教育盡分心力。

城晟團膳上學期試辦產銷履歷米，讓學生營養午餐有溯源保證，吃得安心，本學期起全面採用國產可溯源食材的產銷履歷米，食米品質提升，白米每公斤17.4元，糙米每公斤15.9元，阮專銘說，這是農糧署近年致力提倡學校午餐採用國產可溯源食材政策，所衍生的價差由政府吸收，不會增加家長負擔；選用產銷履歷米，也是要讓食安種子從小在學童內心萌芽。