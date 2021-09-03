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「+0」入午餐增食慾 恆春團膳業者動巧思

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
福晟團膳公司負責人阮專銘喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜，新學期開學，他在飯盒製作結合時事的「+0」圖案。圖／阮專銘提供
福晟團膳公司負責人阮專銘喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜，新學期開學，他在飯盒製作結合時事的「+0」圖案。圖／阮專銘提供

負責屏東恆春半島學校營養午餐的福晟團膳公司負責人阮專銘，喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜，去年將設計師江孟芝設計全中運主視覺及吉祥物「驕仔」，透過模型及海苔粉方式，在白飯盒桶內融入，師生忍不住搶拍；新學期開學，他在飯盒製作結合時事的「+0」圖案，還製作「入宅之喜」為新校舍啟用的僑勇國小表達祝賀心意，他說，營養午餐也是教育的一環， 好吃也要好看。

阮專銘說，對都會區孩童來說，營養午餐可能不是一天中最好吃的一餐，但在偏鄉地區，有許多低收、隔代教養、新住民子女等，相對來說經濟較弱勢，「營養午餐是他們一天中最好吃的一餐」，扮演偏鄉兒童守護者，努力做出好吃又健康的營養午餐；營養午餐不只是校園生活一環，也是教育的一環，既要好吃也要好看，團膳業也可以為食農教育盡分心力。

城晟團膳上學期試辦產銷履歷米，讓學生營養午餐有溯源保證，吃得安心，本學期起全面採用國產可溯源食材的產銷履歷米，食米品質提升，白米每公斤17.4元，糙米每公斤15.9元，阮專銘說，這是農糧署近年致力提倡學校午餐採用國產可溯源食材政策，所衍生的價差由政府吸收，不會增加家長負擔；選用產銷履歷米，也是要讓食安種子從小在學童內心萌芽。

「飯盒上融入時事和節慶的創意圖案，讓學童會心一笑，兼可促進食慾！」阮專銘說，平時喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案，飯前給孩子一點驚喜，母親節前夕搭配「心花開」海苔飯，去年屏東全中運的吉祥物「驕仔」圖案也入餐，今年受疫情影響好不容易恢復實體上課，放上讓眾人振奮的「+0」圖案，讓疫情融入學童生活日常。

福晟團膳公司負責人阮專銘喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜，新學期開學，製作「入宅之喜」為新校舍啟用的恆春鎮僑勇國小表達祝賀心意。圖／阮專銘提供
福晟團膳公司負責人阮專銘喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜，新學期開學，製作「入宅之喜」為新校舍啟用的恆春鎮僑勇國小表達祝賀心意。圖／阮專銘提供
福晟團膳公司負責人阮專銘喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜。圖／阮專銘提供
福晟團膳公司負責人阮專銘喜歡在午餐餐點中設計巧思圖案給孩子驚喜。圖／阮專銘提供

營養午餐 履歷

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