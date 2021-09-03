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金門紓困金申請破萬件 線上系統今提早上線緩人潮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府為緩解紙本申請人潮，原本6日才要上線的線上申請，提前自今日上線，圖為申請3步驟。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣政府為緩解紙本申請人潮，原本6日才要上線的線上申請，提前自今日上線，圖為申請3步驟。記者蔡家蓁／翻攝

金門普發紓困金每人5千元，自9月1日開始受理申請，截至9月2日紙本申請件數已達1萬552件，為了緩解紙本申請人潮，金門縣政府宣布，原本6日才要上線的線上申請，提前自今日上線，讓民眾更便利，也減輕公所第一線同仁收件及初核的壓力。

金門縣政府今天表示，線上系統經過反復測試，確保系統穩安全後，縣府決定提早自9月3日上線，除讓申請民眾多一個便利的選擇，也減輕公所第一線同仁的壓力，同時也是縣府推出紓困方案以來首度推出線上系統，為邁進數位金門第一步。

縣府說，線上系統網址https://5000.kinmen.gov.tw，應填寫資料有申請者戶號、個人基本資料及金融帳號等，其中戶號請查詢戶口名簿左上方處，資料填畢送出前請務必仔細核對資料是否完全正確，以避免匯款失敗，如民眾對於申請資格有疑慮，請撥打說明欄電話洽詢。

縣府為加快審核速度，呼籲符合線上申請資格之民眾，請踴躍上網申請，倘網路壅塞請多點耐心等候並稍候再試，避免同時段上網申請造成網路頻寬負荷過大，影響申請作業。縣府表示將依申請件數及早審核並儘速辦理申撥作業，自開始受理申請以來，首次撥款作業預計於9月14日前，第二次發放預計9月27日前，第三次預計10月11日前辦理完成全部撥付作業，民眾可上申請系統查詢申辦進度，實際撥款進度仍俟審核作業而定。

縣府再次提醒申請者，網路申請限使用本人金融帳戶，不論紙本、郵寄或線上申請，截止時間為110年9月30日，逾期不受理，詳細申請方式請參閱縣府公告：https://reurl.cc/dGRoKD。

金門普發紓困金每人5千元，自9月1日開始受理申請，連日來各鄉鎮公所都湧入不少民眾到場申請。記者蔡家蓁／攝影
金門普發紓困金每人5千元，自9月1日開始受理申請，連日來各鄉鎮公所都湧入不少民眾到場申請。記者蔡家蓁／攝影

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