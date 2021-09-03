高雄鳳山千人中秋烤肉 考量防疫取消
高雄市鳳山區誠義里每年封街舉辦千人中秋烤肉活動，但今年受疫情影響停辦。誠義里長劉啟芳表示，烤肉活動難以落實防疫，「如果有1人確診就慘了」，這責任他難以承擔。
高雄市鳳山區誠義里從9年前起，每年舉辦中秋烤肉聯誼活動，上千人參加，封街席開百桌，甚至有一年還逼近3000人，除了烤肉敦親睦鄰，還有歌舞表演，不少民代也會前來向民眾賀節，是當地重要盛事。
不過今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，劉啟芳向中央社記者表示，今年確定不會舉辦中秋千人烤肉活動，因為人數太多，難以落實分流、分區管理等防疫措施，現在大型活動均暫取消，可能要等重陽節再看是否舉辦活動。
劉啟芳說，誠義里9年前開始舉辦中秋烤肉活動，中間只有1次因為颱風下大雨停辦，這次則是因疫情而第2次停辦。
劉啟芳表示，以往中秋烤肉活動，常有外縣市親友回來團聚，因此難以掌握所有參與者人數及來源，「如果照常舉辦，結果有1人確診就慘了，這責任他難以承擔，只好停辦」。
一名里民說，支持里長停辦決定，雖然少了烤肉樂趣，但防疫不能鬆懈，上千人群聚真的很危險，且現在也還在疫情2級警戒期間，安全最重要。
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