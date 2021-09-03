綠色魚子醬養殖成功 金門水試所海葡萄上市

金門縣水產試驗所表示，經過嘗試多種方法，成功建立有「綠色魚子醬」美稱的「海葡萄」人工養殖模式並量產，因疫情影響，不現場販售，僅接受電話訂購。

金門水試所表示，「海葡萄」是海洋中的一種綠色藻類，是日本沖繩著名特產，外型一串串，大小與魚子醬相仿，口感與鮭魚卵相似，色澤半透明翠綠色，因而被譽為「綠色魚子醬」，多運用在高級日式料理中，是十分珍貴的食材。

水試所所長楊文璽說明，海葡萄主要由海藻多醣、膠原蛋白和膳食纖維組成，胺基酸組成均衡，含有DHA、EPA、ARA等珍貴不飽和脂肪酸；礦物質和維生素含量豐富，是極具特色的食用海藻。

楊文璽表示，水試所使用天然海水養殖海葡萄，料理前以飲用水清洗數次後，冰鎮10-20秒增加脆度，口感更佳。民眾可依個人喜好沾取沙拉醬、和風醬、果醋類、醬油、芝麻醬等沾料食用，或入菜食用。

水試所提醒，海葡萄不可冷藏、冷凍，食用時再沾取醬料，否則會因滲透壓不同導致萎縮，影響口感及美觀。新鮮的海葡萄需常溫保存，盡速食用完畢。

水試所表示，生鮮海葡萄數量有限，一盒裝100公克，今天起到10日接受訂購，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不現場販售，只受理電話訂購。