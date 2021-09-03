快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

綠色魚子醬養殖成功 金門水試所海葡萄上市

中央社 / 金門縣3日電

金門縣水產試驗所表示，經過嘗試多種方法，成功建立有「綠色魚子醬」美稱的「海葡萄」人工養殖模式並量產，因疫情影響，不現場販售，僅接受電話訂購。

金門水試所表示，「海葡萄」是海洋中的一種綠色藻類，是日本沖繩著名特產，外型一串串，大小與魚子醬相仿，口感與鮭魚卵相似，色澤半透明翠綠色，因而被譽為「綠色魚子醬」，多運用在高級日式料理中，是十分珍貴的食材。

水試所所長楊文璽說明，海葡萄主要由海藻多醣、膠原蛋白和膳食纖維組成，胺基酸組成均衡，含有DHA、EPA、ARA等珍貴不飽和脂肪酸；礦物質和維生素含量豐富，是極具特色的食用海藻。

楊文璽表示，水試所使用天然海水養殖海葡萄，料理前以飲用水清洗數次後，冰鎮10-20秒增加脆度，口感更佳。民眾可依個人喜好沾取沙拉醬、和風醬、果醋類、醬油、芝麻醬等沾料食用，或入菜食用。

水試所提醒，海葡萄不可冷藏、冷凍，食用時再沾取醬料，否則會因滲透壓不同導致萎縮，影響口感及美觀。新鮮的海葡萄需常溫保存，盡速食用完畢。

水試所表示，生鮮海葡萄數量有限，一盒裝100公克，今天起到10日接受訂購，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不現場販售，只受理電話訂購。

疫情 金門 生鮮

延伸閱讀

食譜／肉末豆豉炒空心菜梗 口感清脆非常下飯

香檳禮盒75折起！英國、西班牙皇室御用香檳 限量開搶

「杯中的綢緞」掀風潮！「甜順+醇厚」金高新品絲綢之酒

他求問「渾圓金黃色」水果名 網秒解：加檸檬汁超好吃

相關新聞

高雄火車站邀歷任市長回娘家 陳其邁證實韓國瑜不出席

高雄帝冠式舊火車站將遷回中軸線，高市府有意邀請歷屆市長「回娘家」參與願景館璀璨光雕秀，被邀請名單之一的前市長韓國瑜是否參...

高雄鐵路地下化後新亮點 三塊厝站愈晚愈美麗

高雄鐵路地下化後，增添不少富有特色的新車站，其中最有韻味者莫過於三塊厝站。新三塊厝站與依偎在榕樹旁的恬靜舊站體相距不到5...

高市府祭出588高雄模式 助屋齡43年的民族社區都更

高雄市民族社區位居蛋黃區黃金地段，屋齡達43年已老舊不堪，10多年來商談都市更新，但礙於共有使用執照加上戶數多意見龐雜，...

金門文創商品特展受矚目 展現地方文創能量

播音牆薰香座、花帔口罩...等，金門的文創商品相當多元，金門縣政府近期在尚義機場金門形象館打造了「文創新美學-金門文創商...

屏東家戶、機關學校廚餘回收 環保局：依循管道處理

防範非洲豬瘟，中央應變中心宣布9月起養豬場暫停使用廚餘餵養豬隻，家戶、機關學校擔心廚餘無去處，屏東縣環保局指出，規畫收運...

高雄市後備軍人子女獎學金 即日起開放申請

財團法人高雄市後備軍人子女獎學文教基金會開辦的獎學金計畫，即日起至9月30日開放受理申請。申請資格是，凡設籍高雄市的後備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。