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屏東來義鄉幸福巴士 東港醫療線串起長者就醫路

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮，場面超熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮，場面超熱鬧。記者劉星君／攝影

屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性。屏東縣政府交通旅遊處指出，屏東9個原鄉的幸福巴士服務，共18輛巴士行駛30條路線，是全國幸福巴士最多的縣市，縣府持續攜手中央與當地公所滾動檢討，提升偏鄉就醫、就學、日常採買、洽公等接駁服務便利性。

來義鄉長莊景星說，今天增設幸福巴士微笑中巴，是鄉內第三輛幸福巴士，未來將增取第四輛幸福巴士，方便來義鄉丹林、義林部落的孩童們到來義國小就學，與補足鄉民往返潮州就醫量能。

縣府指出，來義鄉幸福巴士服務從2019年7月啟動，初期先以1輛無障礙中巴與1輛企業捐贈8人座小巴服務6條路線，可至屏東基督教醫院、枋寮醫院及潮州地區的醫療院所，2020年度共計服務3047人次。

莊景星說，去年接獲鄉親反映，根據統計，近兩年到東港就醫人次約1萬5千人次，向縣府提案與公路總局爭取，今年獲補助267萬元購置一輛無障礙中型巴士，補助8條路線營運費用407萬元，除固定路線，也有彈性預約路線。

縣府交旅處長黃國維說，縣內公共運輸普及率達97.4％，持續輔導原鄉公所滾動檢討路線，只要當地有接駁需求，不論是增加車輛或增加營運費用，縣府將全力支持，積極爭取交通部公運計畫經費補助。

黃國維說，縣府正籌備屏東縣智慧運輸中心，整合長照專車、復康巴士、幸福巴士、學校專車等系統，未來希望一個網頁、APP或一個專線，就能讓民眾查詢並預約所需要的交通服務。

這次增設的東港醫療線分南三村、北四村線及預約路線，「南三村線」每周一、周三行駛、「北四村線」周二、周五行駛，均為早上7點發車，中午12點返程；「預約路線」每周四彈性預約時間，而票價部分，一趟10元計價，來回計20元，歡迎需要的鄉親踴躍搭乘，相關搭乘資訊請洽來義鄉公所社會課08-7850251分機122洽詢。

屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮，場面超熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮，場面超熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮，場面超熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮，場面超熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮，場面超熱鬧。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉幸福巴士從今起再增加一輛無障礙中型巴士，提供鄉民往返東港鎮安泰、輔英醫院的無障礙接送服務，單次只要10元銅板價，增加民眾就醫便利性，今天舉行通車典禮，場面超熱鬧。記者劉星君／攝影

巴士 屏東縣政府 東港

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