高市府祭出588高雄模式 助屋齡43年的民族社區都更

高雄市民族社區位居蛋黃區黃金地段，屋齡達43年已老舊不堪，10多年來商談都市更新，但礙於共有使用執照加上戶數多意見龐雜，一直無法如願，高雄市政府今天進駐成立「都更工作站」，並推動588專案，副市長林欽榮表示，此地將運用「高雄模式」推動自主都更，作為示範起點，如果成功，高雄將沒有一個都更案辦不了。

高雄車站東區都市更新工作站今天揭牌啟用，每周三、六提供兩個諮詢時段，派駐專人講解都更規定，也開放綠園道周邊社區，15人署名就安排說明會，解決社區推動都更過程各項疑惑。

高雄市都發局表示，民族社區位九如一路和民族路口，為23棟1987戶5000多人的大型住宅社區，民國65年興建、屋齡已達43年。由於鄰近社區的鐵路地下化綠園道已完工，未來捷運黃線Y11站也會設站，推動都更正是時機。

在地安康里長孫啟哲表示，過去十年來不少建商找上民族社區企圖推動都更，由於社區多達4、5000人，意見整合不易，無疾而終。民族社區管委會殷乾祥主委也說，當年因採一宗基地、一筆使照興建，導致無法分照建築，都更難度高。

副市長林欽榮說，民族社區位處黃金用地，如今鐵路地下化完成後的綠園道已形成，捷運黃線也將啟建，未來有雙捷運經過，地段看好。市府為協助此地都更提出3大戰略，包括替單一使用執照解套，讓每個街廓化舷 獨立的更新單元，再啟動588專雨案，每個小單元只要5成用戶同意，就能組都市更新會，8成同意申請都更經費補助，同時申請事業及權計進變，申請都更。

「此案若與1900多戶討論，會談到天荒地老，小單元談，就能加速推動」林欽榮表示，都更後，容積至少達1.5倍，居住環境完全更新，人民獲利。政府會以監督的角色，公辦都更的精神協助民族社區自辦都更案，他自信地說，如果能夠都更完成，幾乎可得到都更「諾貝爾獎」。