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高雄火車站邀歷任市長回娘家 陳其邁證實韓國瑜不出席

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁說，韓國瑜初步表達無法參與高雄火車站的晚會活動，記者徐白櫻／攝影
陳其邁說，韓國瑜初步表達無法參與高雄火車站的晚會活動，記者徐白櫻／攝影

高雄帝冠式舊火車站將遷回中軸線，高市府有意邀請歷屆市長「回娘家」參與願景館璀璨光雕秀，被邀請名單之一的前市長韓國瑜是否參加受外界關注。市長陳其邁表示，韓國瑜今早表達無法出席，但歷任市長還是會再邀請，共同參與城市的蛻變過程。

高雄鐵路地下化工程完成，因配合施工而遷移的舊火車站已啟動遷回中軸線工程，預計9月底定位完成。高市府計畫邀請前市長謝長廷、葉菊蘭、陳菊、韓國瑜等人參加願景館璀璨光雕晚會，時間尚未公布。

高雄市長陳其邁今早率副市長羅達生、經發局長廖泰翔等人視察5G AIoT創新園區內的仁壽大樓招商進度。談及這項歷任市長回娘家的活動，陳其邁表示，陸續邀請鐵路地下化計畫核定後的歷任市長，包括謝長廷、葉菊蘭、陳菊、許立明、楊明州、韓國瑜等，在施政過程中，不管是綠園道或火車站搬遷，歷任市長都有參與，誠摯邀請他們回來共襄盛舉。

陳其邁指出，早上初步連繫，韓市長說，那天時間比較不行，但歷任市長還是會再邀請，共同參與城市的蛻變過程。

韓國瑜 陳其邁 火車站

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