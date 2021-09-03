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金門文創商品特展受矚目 展現地方文創能量

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
在金門形象館除了有「文創新美學-金門文創商品特展」外，還有「中秋博狀元餅」主題情境特展。圖／縣府提供
在金門形象館除了有「文創新美學-金門文創商品特展」外，還有「中秋博狀元餅」主題情境特展。圖／縣府提供

播音牆薰香座、花帔口罩...等，金門文創商品相當多元，金門縣政府近期在尚義機場金門形象館打造了「文創新美學-金門文創商品特展」，主推日常生活中常見的小物件與年輕創意結合的文創商品，以一般常見的碗、襯衫或者醬料碟作發想，呈現意想不到的獨特樣貌展現出地方文創能量，展期自即日起至9月27日止。

金門縣觀光處長丁健剛表示，「文創新美學-金門文創商品特展」，網羅了眾多由縣府輔導的文創及青創產業，例如浯作工作室的平安碗、捲毛利卡創藝社華美的花襯衫及夢夢小酒館繽紛的特色調酒等，將金門獨有文化融合青年人創意，開發出兼具傳統性與實用性的文創品，帶來生活的調劑，引導新穎的感官體驗。

他提到，每項展出文創品旁皆設計說明，除了產品簡介、價格外，並附有QR code，只要用手機掃一下，就可以直接上網購買。

觀光處說，此次特別展出縣文化局歷年來研發的特色文創品，例如有風格獨具的花帔系列元素產品，舉凡頭巾、T恤或者口罩；還有具金門特色的播音牆薰香座、金門城鑰匙座以及金門地形醬油碟。其中「播音牆薰香座」最受遊客歡迎，其發想來自北山播音牆中，以簡約的牆面與倒斜角的圓洞做為構思，藉孔洞中飄出來的薰香呼應原播音牆中「擴散」的意象，很值得品味一番。目前此區文創品僅供欣賞、尚無販售。

觀光處表示，在金門形象館除了有「文創新美學-金門文創商品特展」外，還有「中秋博狀元餅」主題情境特展，以及多種體驗活動，歡迎遊客參觀、體驗。

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每項展出文創品旁皆設計說明，除了產品簡介、價格外，並附有QR Code，只要用手機掃一下，就可以直接上網購買。圖／縣府提供
每項展出文創品旁皆設計說明，除了產品簡介、價格外，並附有QR Code，只要用手機掃一下，就可以直接上網購買。圖／縣府提供
「播音牆薰香座」最受遊客歡迎，其發想來自北山播音牆中，以簡約的牆面與倒斜角的圓洞做為構思，藉孔洞中飄出來的薰香呼應原播音牆中「擴散」的意象。圖／縣府提供
「播音牆薰香座」最受遊客歡迎，其發想來自北山播音牆中，以簡約的牆面與倒斜角的圓洞做為構思，藉孔洞中飄出來的薰香呼應原播音牆中「擴散」的意象。圖／縣府提供
金門尚義機場有「文創新美學-金門文創商品特展」，主推日常生活中常見的小物件與年輕創意結合的文創商品，相當受到年輕人喜愛。圖／縣府提供
金門尚義機場有「文創新美學-金門文創商品特展」，主推日常生活中常見的小物件與年輕創意結合的文創商品，相當受到年輕人喜愛。圖／縣府提供

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