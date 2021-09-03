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八大行業盼復業 陳其邁：再給一段時間觀察疫情

中央社 / 高雄3日電

國內COVID-19疫情警戒降至2級，但八大行業仍不得復業，高雄市長陳其邁今天表示，會根據風險評估逐步開放，但北部仍有零星個案令人擔心，「再給我們一段時間觀察疫情」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降至2級，不少行業已陸續解封開放，但八大行業仍未解封，台中八大行業業者今天出面抗議，盼政府給一條生路。

陳其邁上午在視察台壽大樓招商進度時，被問到開放八大行業看法，他說，會根據風險來評估管理，並隨國內疫情變化調整開放，但目前南北移動仍有風險。

陳其邁指出，現在北部地區還是有零星個案，這點仍令人有些擔心，想再觀察一段時間，希望在做好防疫措施下逐步開放，「再給我們一點點時間觀察疫情」。

陳其邁說明，主要的觀察指標是最後1例確診個案的感染源要能找到，且是否已過14天潛伏期，如果14天都沒有新增個案，就意味社區是安全的。

另外，高雄帝冠式老車站「願景館」將移回站區中軸線，市府將邀請歷任市長包括謝長廷、葉菊蘭、陳菊、韓國瑜等人，一同見證歷史一刻。

對此，陳其邁說，市府誠摯邀請歷任市長共襄盛舉，上午初步聯繫，韓前市長表示那天時間可能不行，但歷任市長還是會邀請，希望共同參與城市蛻變的過程。

疫情 陳其邁 八大行業

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