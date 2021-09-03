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金門普發紓困金線上申請 提早開通

中央社 / 金門縣3日電

金門縣政府今天指出，原訂6日展開的紓困金線上申請，提前自今天開始，全部撥付作業預計10月11日前辦理完成，民眾可上申請系統查詢申辦進度。

金門縣政府表示，普發縣民新台幣5000元紓困金自1日開始受理紙本及郵寄申請，截至2日為止，紙本申請件數已達1萬552件。為緩解紙本申請人潮，線上系統經反覆測試，確保系統穩安全後，決定提早在今天上線。

縣政府指出，鑑於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊民眾生計，縣府普發縣民紓困金5000元，陪伴縣民挺過疫情，減輕疫情造成負擔，將有14萬人受惠。

金門縣民政處表示，線上申請提前上線，除了讓申請民眾多一個便利選擇，也可減輕各鄉公所第一線工作人員收件及初核壓力。

民政處指出，線上申請系統網址https://5000.kinmen.gov.tw，應填寫的資料包括申請者戶號、個人基本資料及金融帳號等，其中戶號請查詢戶口名簿左上方處，資料填畢送出前請務必仔細核對資料是否完全正確，避免匯款失敗。若民眾對申請資格有疑慮，可撥打說明欄電話洽詢。

縣政府表示，紓困金申請到30日止，預計10月11日前辦理完成全部撥付作業，民眾可上申請系統查詢申辦進度，但實際撥款進度仍視審核作業而定。

縣政府再次提醒申請者，網路申請限本人金融帳戶，不論紙本、郵寄或線上申請，截止時間為民國110年9月30日，逾期不受理，詳細申請方式請參閱縣府公告。

疫情 金門

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