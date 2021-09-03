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屏東家戶、機關學校廚餘回收 環保局：依循管道處理
防範非洲豬瘟，中央應變中心宣布9月起養豬場暫停使用廚餘餵養豬隻，家戶、機關學校擔心廚餘無去處，屏東縣環保局指出，規畫收運管道及清運方式，家戶民眾廚餘請瀝乾，丟入垃圾車後附掛的廚餘桶或直接丟入垃圾車；學校、機關、餐廳及事業維持原收運方式。
屏東縣環保局指出，家戶廚餘，請民眾瀝乾，丟入垃圾車後附掛的廚餘桶或直接丟入垃圾車；學校、機關、餐廳、事業單位的廚餘，維持原收運方式，請主動聯絡原來收運的養豬場或清除機構收運，若原來清運業者不願意載運，則請電洽環保局專線，環保局會聯繫各鄉鎮清潔隊或清除業者協助收運，專線08-7351911分機601到619，周一至周日上午8點半至下午5點半有專人服務。
環保局呼籲請民眾，惜食減量，剩食打包不浪費，瀝水減量再排出。
環保局指出，防堵非洲豬瘟，環保局每天派出稽查人員至縣境內102家養豬場稽查養豬戶是否載運熟廚餘餵養豬隻，同時也請養豬場做好空污及水污各項污染防治措施，杜絕病毒入侵。
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