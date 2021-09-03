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高雄鐵路地下化後新亮點 三塊厝站愈晚愈美麗

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄鐵路地下化後，增添不少充滿特色的新車站，三塊厝站愈晚愈有味道。圖／取自陳其邁臉書
高雄鐵路地下化後，增添不少充滿特色的新車站，三塊厝站愈晚愈有味道。圖／取自陳其邁臉書

高雄鐵路地下化後，增添不少富有特色的新車站，其中最有韻味者莫過於三塊厝站。新三塊厝站與依偎在榕樹旁的恬靜舊站體相距不到50公尺，站體屋頂採用與舊站相近的木造設計，在夜晚昏黃燈光下，散發迷人氣息。站外的綠園道，也是附近居民悠閒散步好去處。

高雄市長陳其邁透過臉書介紹特色車站，他說，三塊厝地名，源於明鄭時期於此開墾的王、鄭、蔡「三」個家族，早期聚落臨靠三塊厝溪（後來的「二號運河」）而發展形成。1907年，縱貫鐵道鳳山支線開通後，隔年在三塊厝設置簡易招呼站開始營運，成為鳳山、屏東一帶物資人員進出高雄港的水陸樞紐，也成就熱鬧的三鳳中街商圈。

當時的三塊厝站，可以說是1941年6月高雄火車站啟用之前，僅次於舊打狗驛（今高雄港站）的重要鐵道車站，曾扮演在高雄工業逐漸發展起步時，承載重要貨物（酒精、磚瓦、煤炭、罐頭）轉運的重要樞紐。見證老高雄的發展與繁榮。

在高雄火車站啟用後，逐漸被取代，1986年廢站，2004年定為市定古蹟，於2012年整修站體完成。2018年，鐵路地下化工程，重新增設三塊厝車站。增設後的新站，木造房內是電扶梯與樓梯，古典和現代並存，頗有創意的搭配，也為大家的通勤生活，多加一點歷史和趣味。

陳其邁說，民眾在這一站若通勤趕時間可以搭地下台鐵，想悠閒散步，可以晃到近期完工的愛河舊鐵橋，從綠園道漫步至左營，更是愜意好選擇。

鐵路地下化 火車站 高雄港

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