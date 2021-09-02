文資審議有瑕疵 屏東東港共和新村將消失？

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／高雄即時報導
屏東東港共和新村仍有五六戶居住，因文化資產審議程序瑕疵，高雄高等行政法院判決屏東縣政府敗訴，住戶恐面臨搬遷移危機。圖／民眾提供
屏東東港共和新村仍有五六戶居住，因文化資產審議程序瑕疵，高雄高等行政法院判決屏東縣政府敗訴，住戶恐面臨搬遷移危機。圖／民眾提供

屏東「東港共和新村」，2018年登錄為歷史建築，因國防部空軍司令部不服，向文化部提起訴願遭駁回，再提起行政訴訟，高雄高等行政法院日前判決，經審理，以審議程序有瑕疵等為由，判屏東縣政府敗訴，訴願決定與原處分均撤銷；對此，縣府暫不上訴，將起啟動暫定古蹟程序，重提文資審議。

判決指出，東港共和新村內的房舍是日治時期海軍航空隊的官舍雖具建築史價值，但相關審議決議，未對其評估未來保存管理維護、指定登錄範圍的影響，違反文資法施行細則第14條的規定，認為有程序瑕疵。

此外，縣府公告歷史建築本體面積為9472.93平方公尺，縣府為保留該場域紋理完整，公告土地範圍高達16萬8738平方公尺，是歷史建物本體面積17.8倍，認定違反比例原則，超出維持歷史建築現狀為必要的程度，判縣府敗訴。

縣府文資所日前收到判決書，最後上訴期限是9月7日，文資所表示，目前傾向不上訴，規畫在6日前啟動暫定古蹟程序，盡快補正資料，重提文資審議，確保東港共和新村價值不被減損。

空軍司令部表示，共和新村具文資身分41棟歷史建築不會更動，非文資範圍將按眷改計畫拆除，也會請文資委員到場認定，若後續縣府再提審議也合乎法規，會尊重審議結果。

屏東東港共和新村仍有五六戶居住，因文化資產審議程序瑕疵，高雄高等行政法院判決屏東縣政府敗訴，住戶恐面臨搬遷移危機。圖／民眾提供
屏東東港共和新村仍有五六戶居住，因文化資產審議程序瑕疵，高雄高等行政法院判決屏東縣政府敗訴，住戶恐面臨搬遷移危機。圖／民眾提供
屏東東港共和新村仍有五六戶居住，因文化資產審議程序瑕疵，高雄高等行政法院判決屏東縣政府敗訴，住戶恐面臨搬遷移危機。圖／民眾提供
屏東東港共和新村仍有五六戶居住，因文化資產審議程序瑕疵，高雄高等行政法院判決屏東縣政府敗訴，住戶恐面臨搬遷移危機。圖／民眾提供

歷史建築 屏東縣政府 東港

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