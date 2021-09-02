金門紓困金申請2天已破萬 楊鎮浯：覆核過就馬上入帳

金門普發5千元紓困金，紙本作業今日進行第二天，金門縣長楊鎮浯也到場關心申辦的狀況，縣府表示，兩天下來申請已破萬件，楊鎮浯也表示，發放作業採滾動式，動態撥款，第一批申辦民眾，只要經過縣府覆核，在9月10日就會完成撥款。

楊鎮浯在今日上午到金城鎮及金湖鎮公所視察「發放紓困金受理櫃台」，關心民眾申請紓困金的作業情況，並慰問第一線辛苦收件及初核人員，包括民政處長蔡西湖、金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧等人都在場陪同。

楊鎮浯表示，紓困金紙本申請作業，目前規劃採3波發放作業，首次撥款作業預計9月14日前，第二次發放預計9月27日前，第三次預計10月11日前辦理撥付作業，屆時民眾可上申請系統查詢申辦進度。

針對有民眾旅居在國外，或沒有戶頭的申請者？楊鎮浯也說，紓困是希望以地區的鄉親或金門籍鄉親為主，如果有長年旅居在外面，甚至失聯的，表示他跟金門的連結或許不是那麼強，如果要申請紓困金，就要自行備齊相關的手續資料辦理，在整個作業完成之後，還會有最後一個階段，針對這些特殊個案，進行處理，只要覆核審查確實屬實，都會用個案彈性處理。

民政處長蔡西湖也表示，9月1日申請紙本件數達6776件，並截至9月2日下午14時累計已達近破萬件申請量，將依申請件數及早審核並儘速辦理申撥作業。